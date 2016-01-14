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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 يناير, 2016 08:39 م 14 يناير 2016 - آخر تحديث - 20:39

محققون يبحثون عن ادلة امام المبنى الذي يضم الشقة التي استهدفتها عملية لقوات الامن الفرنسية في سان دوني في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (afp_tickers)