التعرف على هوية انتحاري قضى في هجوم للشرطة بعد اعتداءات باريس
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محققون يبحثون عن ادلة امام المبنى الذي يضم الشقة التي استهدفتها عملية لقوات الامن الفرنسية في سان دوني في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2015(afp_tickers)
اعلن النائب العام في باريس الخميس التعرف على هوية انتحاري فجر نفسه في 18 تشرين الثاني/نوفمبر خلال هجوم للشرطة على شقة في سان دوني بشمال باريس، بعد بضعة ايام من الاعتداءات التي استهدفت العاصمة الفرنسية، لافتا الى انه بلجيكي مغربي في الخامسة والعشرين واسمه شكيب عكروه.
واوضح فرنسوا مولانس في بيان ان عكروه مولود في 27 اب/اغسطس 1990 في بلجيكا وتم التعرف على هويته عبر مقارنة جينية مع والدته.
ويعتقد المحققون ان هذا الانتحاري شارك في اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر عبر مهاجمة مقاه ومطاعم في باريس الى جانب مدبر الاعتداءات عبد الحميد اباعود الذي قضى بدوره في عملية سان دوني.
وبذلك، يكون تم التعرف على هويات ثمانية من عشرة افراد شاركوا في الاعتداءات التي خلفت 130 قتيلا ومئات الجرحى. وهؤلاء هم اباعود وابراهيم عبد السلام وشكيب عكروه ضمن المجموعة التي هاجمت المقاهي وعمر مصطفائي وسامي عميمور وفؤاد عقاد ضمن مهاجمي قاعة باتاكلان وبلال حدفي في ستاد دو فرانس. ولا يزال البحث جاريا عن صلاح عبد السلام الذي يشتبه بانه رافق مجموعة انتحاريي ستاد دو فرانس في سيارة.
اما انتحاريا ستاد دو فرانس الاخران فدخلا اوروبا في الثالث من تشرين الاول/اكتوبر عبر جزيرة ليسبوس اليونانية حاملين جوازي سفر سوريين مزورين باسمي احمد المحمد ومحمود المحمود. ولا تزال هويتهما الاصلية مجهولة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب