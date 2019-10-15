هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أكتوبر, 2019 09:24 ص

مشهد عام لأحد الأحياء الشمالية الشرقية من طهران في 3 حزيران/يونيو 2014 غداة عاصفة رملية

بث التلفزيون الإيراني الرسمي مساء الاثنين مشاهد يظهر فيها روح الله زم، المعارض المنفي الذي أعلن الحرس الثوري توقيفه في إطار "عملية معقدة واحترافية".

ويُظهر مقطع فيديو قصير رجلاً قويّ البنية معصوب العينين ومكبل اليدين على المقعد الخلفي من سيارة. وبحسب التلفزيون، إنها مشاهد التُقطت بعيد توقيف زم.

وبعد ذلك، يبدو الرجل نفسه جالساً على كرسي إلى جانب علمي إيران والحرس الثوري، الجيش الايديولوجي للجمهورية الإسلامية.

ويعرّف عن نفسه بأنه روح الله زم، "مؤسس آمدنیوز ميديا" وهي قناة على تطبيق "تلغرام" تتهمها السلطات الإيرانية بأنها لعبت دوراً أساسياً في موجة الاحتجاجات التي هزّت إيران في كانون الأول/ديسمبر 2017.

ويقول بعدها إنه نادم "على ما حصل خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية".

ويضيف "وفي ما يخصّ الوثوق بحكومات، خصوصاً الحكومة الفرنسية، كنت مخطئاً".

ويدعو الرجل الذي لا يبدو مكبل اليدين ولم ينظر بشكل مباشر إلى عدسة الكاميرا، إلى "عدم الوثوق بدول تُثبت أن ليست لديها علاقة جيدة بالجمهورية الإسلامية، على غرار الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية وتركيا". واعتذر "من مجمل النظام" السياسي الإيراني.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني الاثنين أن جهازه الاستخباراتي أوقف زم الذي قدّمه على أنه معارض "مناهض للثورة" الإسلامية ويعمل "تحت إشراف الاستخبارات الفرنسية".

ولم يحدّد الحرس الثوري لا مكان أو لا تاريخ توقيف زم الذي كان يعيش في فرنسا في السنوات الأخيرة.

وقُتل ما لا يقلّ عن 25 شخصاً في اضطرابات شهدتها عشرات المدن الإيرانية بين 28 كانون الأول/ديسمبر 2017 والثالث من كانون الثاني/يناير 2018. ووصفت طهران هذه الاضطرابات بأنها "فتنة".

وبناء على طلب السلطات الإيرانية، وافقت خدمة المراسلة المشفرة "تلغرام" العام الماضي على إغلاق قناة "آمدنیوز" (التي كانت تعدّ آنذاك 1,4 مليون متابع) متهمة إياها بأنها تحض على "العنف".

وتحثّ منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، بشكل منتظم السلطات الإيرانية على الكفّ عن بثّ "اعترافات" المشتبه بهم عبر التلفزيون معتبرةً أن هذه الأساليب "تنتهك حقوق الدفاع".

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