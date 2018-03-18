الثلوج تتسبب بالغاء الرحلات في هيثرو واحتفالات الرغبي في ايرلندا
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بريطانيا تشهد هطولا كبيراً للثلوج(afp_tickers)
أدى تساقط الثلوج لليوم الثاني الى الغاء اكثر من 100 رحلة في مطار هيثرو الاحد، كما اعاق الاحتفالات بعودة فريق الرغبي الفائز الى ايرلندا.
والغيت نحو 115 رحلة في مطار هيثرو، ثاني أكبر مطارات العالم من حيث حركة المسافرين الدوليين. وتاثرت خصوصا الرحلات إلى الولايات المتحدة وأوروبا والرحلات الداخلية.
وقال المتحدث باسم المطار "عملنا مع شركات الطيران لترتيب موعد رحلات الاحد، ونقلنا المسافرين في عدد اقل من الرحلات".
وكانت مطارات اخرى في بريطانيا اقل تضررا رغم أن المسافرين نصحوا بالتأكد لدى شركات الطيران.
كما أن الاحوال الجوية أعاقت الاحتفالات بعودة فريق الرغبي الايرلندي الذي كان من المقرر ان يحظى باستقبال الابطال بعد أن فاز على انكلترا في بطولة الرغبي السبت.
والغي احتفال الفوز الاحد الذي كان من المقرر ان يجري في ستاد افيفا في دبلن، بسبب الثلوج الكثيفة.
وقال اتحاد الرغبي الايرلندي في بيان "نأسف لابلاغكم بالغاء احتفالات عودة الفريق من البطولة بسبب الاحوال الجوية السيئة".
ويتوقع ان تنتهي موجة الصقيع في بريطانيا بحلول الاثنين.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب