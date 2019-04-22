هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أبريل, 2019 01:21 م

يسعد ربراب رئيس ومدير عام ومدير عام "سيفيتال" يتحدث في منتدى الاعمال الأوروبي الأفرقي في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

اوقفت الشرطة الجزائرية الاثنين أغنى رجل في الجزائر بعد ساعات من توقيف اربعة رجال أعمال آخرين من عائلة نافذة تربطها علاقات قوية بالرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وذكر التلفزيون الرسمي أنه يجري التحقيق مع الخمسة في شبهات الفساد وبينهم يسعد ربراب رئيس ومدير عام "سيفيتال" اكبر مجموعة في القطاع الخاص في البلاد.

وصنفت مجلة فوربس ربراب أنه أغنى رجل في الجزائر وسادس أغنى رجل في أفريقيا اذ يبلغ صافي ثروته 3,38 مليارات دولار في 2019.

وذكر التلفزيون أن الشرطة أوقفت ربراب لأنه "يشتبه في تورطه في التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الاموال من والى الخارج".

واضاف أن "هناك اشتباها في تضخيم فواتير استيراد عتاد مستعمل رغم استفادته من امتيازات مصرفية وجمركية وضريبية".

وأكد التلفزيون أن ربراب "سيمثل امام النائب العام بعد انتهاء استجوابه لدى قاضي التحقيق".

وتوظف شركة "سيفيتال" 12 ألف شخص وتعمل في مجال الالكترونيات والفولاذ والأغذية، كما حصلت في السنوات الأخيرة على أعمال في فرنسا.

وفي وقت متأخر الأحد، أوقفت الشرطة أربعة رجال أعمال من عائلة كونيناف ذات النفوذ الواسع والمرتبطة ببوتفليقة، بحسب التلفزيون الرسمي.

كما ذكر التلفزيون الرسمي الاثنين أن محكمة جزائرية استدعت رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية محمد لوكال للتحقيق معهما بشبهة "اساءة استخدام المال العام".

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