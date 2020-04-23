هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أبريل, 2020 05:59 م

بعيد أداء الصلاة في مسجد بيت الرحمن الكبير في باندا أتشيه في اندونيسيا في 23 نيسان/أبريل 2020

أعلنت السعودية وغالبية الدول العربية أنّ يوم الجمعة هو غرّة شهر رمضان بعدما ثبتت مساء الخميس رؤية هلال شهر الصوم الذي يحلّ هذا العام على المسلمين في العالم أجمع وسط القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ.

ونقل الديوان الملكي السعودي عن دائرة الأهلّة في المحكمة العليا أنّه "ثبت بشهادة عدد من الشهود العدول رؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة في عدد من المحافظات والمراكز".

وأبدى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز ألمه لعدم تمكّن المسلمين من أداء الصلاة في المساجد بسبب القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وقال الملك سلمان مخاطباً مواطنيه وعموم المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك "أصدقكم القول أني أتألم أن يدخل علينا هذا الشهر العظيم في ظل ظروف لا تتاح لنا فيها فرصة صلاة الجماعة، وأداء التراويح والقيام في بيوت الله، بسبب الإجراءات الاحترازية للمحافظة على أرواح الناس وصحتهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد".

وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (واس) "لقد دخل علينا رمضان هذا العام ونحن نعيش هذا الظرف البالغ الأثر على البشرية كافة، والمرحلة الصعبة والحساسة من تاريخ العالم، من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، رغم ما اتخذته المنظمات الإنسانية ودول العالم من إجراءات لمنع انتشاره".

وأعلنت غالبية الدول العربية، بما فيها مصر وسوريا ولبنان والأردن والأراضي الفلسطينية والعراق الكويت والإمارات والبحرين وقطر والجزائر وتونس وليبيا، أنّ الجمعة هو أول أيام شهر الصوم.

- السبت في المغرب والسودان وعُمان -

بالمقابل أعلن المغرب والسودان وسلطنة عمان أنّ يوم الجمعة هو المكمّل للثلاثين من شعبان وأن يوم السبت هو الأول من رمضان.

وفي اليمن أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان "يستقبل اليمنيون شهر رمضان هذا العام وسط النزاع الدائر والأمراض الموسمية والسيول وارتفاع الأسعار، في بلد لا يسمح فيه الوضع الاقتصادي لثلثي السكان بالحصول على ما يكفي من الغذاء أو تحمل تكاليفه".

من جهته دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إلى وقف الأعمال العدائية في اليمن حيث أوقعت الحرب عشرات آلاف القتلى المدنيين.

وقال غريفيث "إلى أطراف النزاع أقول: استرشدوا بروحية الشهر المبارك وضعوا حدا لمعاناة شعبكم".

وأضاف "القوا الأسلحة. أطلقوا كل الذين خسروا حريتهم بسبب النزاع. افتحوا ممرات انسانية. ركزوا على تنسيق جهودكم لمساعدة بلدكم في التعامل مع الجائحة وغيرها من الاحتياجات الطارئة".

وأغلقت الغالبية الساحقة من الدول المسلمة المساجد في إطار تدابير احتواء الجائحة وقد طلبت من السكان أداء الصلاة في المنازل كما فرضت حظر تجول للحد من تفشي الوباء.

وخفّفت دول عربية عدة القيود بمناسبة شهر رمضان، إذ خفّضت السعودية والإمارات ومصر وغيرها ساعات حظر التجول.

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