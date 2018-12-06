الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة تستعد للتصويت على مشروع قرار يدين حماس

هذا المحتوى تم نشره يوم 06 ديسمبر, 2018 12:10 م

سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي في مقر الأمم المتحدة أثناء اجتماع لمجلس الأمن في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

تصوّت الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة الخميس بدفع من سفيرة الولايات المتحدة نيكي هايلي، على مشروع قرار أميركي يدين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإطلاقها صواريخ على إسرائيل، من دون ضمان غالبية كافية تسمح بتبنيه.

وإذا أقرّ النصّ، فسيكون أول إدانة من الأمم المتحدة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007. ومارست الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة ضغوطا حصلت على إثرها على دعم نادر باجماع دول الاتحاد الأوروبي.

وقد تنسف المشاورات آخر حملات هايلي في الامم المتحدة بعد أن أعلنت أنها ستتخلى عن مهامها نهاية العام الجاري.

وقال خبير بالملف طالبا عدم كشف هويته إنه في ظل هذا الوضع حيث لن يكون هناك منتصر "فسيكون الجميع خاسرين".

وقال دبلوماسيون إن هايلي التي تقدم دعما غير مشروط لاسرائيل، جعلت من إدانة حماس هذه "قضية شخصية جداً". ورأى أحدهم أنها "تريد مغادرة (الأمم المتحدة بعد إنجاز) شيء ما".

وأضاف دبلوماسي آخر أنه "لم يطلب أحد في واشنطن منها استصدار قرار بهذا الشأن"، مشيرا إلى أن "المتفق عليه حاليا (في واشنطن) هو اعتبار أن الأمم المتحدة لا تفيد في شيء وأن إدانة من الجمعية العامة ليست ما سيحل المشكلة".

وينص مشروع القرار على إدانة "حماس لإطلاقها المتكرّر صواريخ نحو إسرائيل وتحريضها على العنف معرّضةً بذلك حياة المدنيّين للخطر". ويطالب النصّ "حماس وكيانات أخرى بما فيها حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بأن توقف كلّ الاستفزازات والأنشطة العنيفة بما في ذلك استخدام الطائرات الحارقة".

- "مقايضات" -

أثناء المفاوضات، لم يتمكن الاتحاد الأوروبي الذي كان يطالب بالتذكير بخصائص السلام (حل الدولتين، حدود 1967، القدس...)، إلا من إضافة عبارة مبهمة إلى النصّ للتعبير عن الأمل في التوصل إلى حلّ استناداً إلى "قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة" لكن من دون تحديدها.

وفي وقت كان الفلسطينيون يعتزمون الثلاثاء إدخال تعديلات على النصّ لتفصيل هذه القرارات مع إدراج خصوصاً تلك المتعلقة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع القدس الشرقية أو حلّ الدولتين بالعودة إلى حدود 1967، نجح الأوروبيون الأربعاء في إقناعهم باعداد مشروع قرار منفصل، وفق دبلوماسيين.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد بدعم مشروع القرار الفلسطيني كما وعد بالقيام بالأمر نفسه تجاه النصّ الأميركي.

وبالنسبة للفلسطينيين، رأى دبلوماسي أن سعيهم لإدخال تعديلات على نص ثم محاولة إفشال تبنيه هو استراتيجية "ملتوية قليلاً".

فالفلسطينيون يمكنهم المطالبة بأغلبية الثلثين، وليس بالأغلبية البسيطة، لتبني نص هايلي. وتتقدم قاعدة الثلثين على الغالبية البسيطة عندما يُعتبر الموضوع "مهماً".

وقال دبلوماسي لفرانس برس مشترطا عدم ذكر اسمه ان "التعديل تحول الى قرار ستقدمه ايرلندا (اعتبارا من الساعة 20:00 ت غ) نيابة عن الاتحاد الاوروبى قبل التصويت على النص الاميركي". من الأرجح أن يتم تبنيه بغالبية بسيطة.

بالنسبة للنص الأميركي، فإن الفلسطينيين أو أحد مؤيديهم العرب (الكويت في هذه الحالة) "سيطالب بإجراء التصويت وفقا لقاعدة غالبية ثلثي الدول التي ستشارك في التصويت"، وفقا لما قاله احد الدبلوماسيين.

وقال المصدر الدبلوماسي نفسه أن هذه الفكرة ليست "رائعة" في نظر الأميركيين أيضاً. فقد تمنعهم قاعدة الثلثين من الحصول على أغلبية تسمح بإقرار النص لكن يمكنهم مع ذلك تأكيد "انتصارهم" بحصولهم على دعم أكثرية الدول.

وندد الخبير في الملف ب"انعدام الرؤية من حيث المضمون" مشيرا الى "مقايضات".

وما زاد الأمر تعقيداً، أن رسالة غير مسبوقة وجهها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة احتجاجاً على الخطوات الأميركية، لم تصل إلى وجهتها.

فوفقاً للآلية المعتمدة، نُقلت الرسالة التي سُلمت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى ممثل الأمم المتحدة في غزة، إلى السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس، لأنها السلطة الشرعية الوحيدة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وقال مصدر في الأمم المتحدة إن الرسالة ما زالت بحوزة السلطة الفلسطينية.

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