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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 أغسطس, 2018 01:30 م 26 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:30

بعد الحديث عن "إحكام الطوق" و"اقتراب ساعة الحقيقة" ورغم ردود الفعل التي أثارتها شهادة محاميه الشخصي السابق، ما زال بإمكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتماد على دعم القادة الجمهوريين الثابت.

ويكشف رد الفعل الذي صدر عن الرجل الثاني في كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون كورنين، بوضوح الخط الذي يتبعه منذ الثلاثاء هذا الحزب. فقد تساءل "وما دخل الرئيس في ذلك؟".

ومن غير الوارد لدى هؤلاء البرلمانيين الذي يستعدون لانتخابات تشريعية حاسمة في تشرين الثاني/نوفمبر، معاداة الرئيس الأميركي الذي ما زال يتمتع بشعبية كبيرة لدى قاعدته الجمهورية، ويؤكد أنه قادر على التأثير على الاقتراع بتغريدة واحدة.

وكان محاميه السابق مايكل كوهين أكد الثلاثاء تحت القسم أنه دفع بطلب من ترامب الذي كان مرشحا للرئاسة حينذاك، أموالا إلى امرأتين لشراء صمتهما في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية في 2016.

وفي الوقت نفسه تقريبا، دين مدير حملته السابق بول مانافورت -- وصفه ترامب بأنه "رجل جيد جدا" -- باحتيال مصرفي وضريبي.

ومانافورت الذي عمل في الماضي مستشارا في أوكرانيا، هو أول رجل يحاكم في إطار قضية التحقيق الفدرالي في شبهات بتواطؤ بين فريق ترامب وروسيا. ومع أن شؤونه المالية فقط تشكل محور القضية، لكن ذلك لا ينفي أن ظل المدعي الخاص روبرت مولر اقترب بشكل واضح من الدائرة القريبة من ترامب.

وقال السناتور الجمهوري ليندساي غراهام إن "أي عضو من فريق حملة ترامب في 2016 لم يصدر بحقه حكم أو إدانة بالتواطؤ مع روسيا".

- "قوة تعبئة" -

كتبت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها الخميس أن "الجمهوريين في الكونغرس يتظاهرون بأنهم لا يرون شيئا مع الرئيس دونالد ترامب بتجاهلهم أكاذيبه وتخريبه للمؤتمرات الديموقراطية وهجماته على مؤسسات الحكومة أو بالتقليل من أهمية شتائمه، عندما يكون من المستحيل تجاهلها".

ولا شيء مما يفعله ترامب يثير غضب الجمهوريين، من سياسته الحمائية في حزب يدافع تقليديا عن السوق الحرة، وموقفه التصالحي مع الرئيس فلاديمير بوتين في حزب التزم باستمرار الحذر من العدو في فترة الحرب الباردة، والحديث عن علاقات خارج إطار الزواج في حزب يركز على القيم العائلية والدينية.

والسر هو قدرته على التعبئة في فترة من استقطاب كبير بين الناخبين تكون فيها "المشاركة حاسمة"، على قول كريستوفر ارترتون أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن.

وقال "طالما بقي دعمه قويا، سيواصل القادة في واشنطن دعم ترامب بفتور (والتعبير عن استيائهم في الجلسات الخاصة من أنه يقوم بتدمير الحزب)".

- استراتيجية في مواجهة القضايا -

يعتمد الرئيس الأميركي على حليف مهم هو قناة "فوكس نيوز" التي تسجل أكبر عدد من المشاهدين الأميركيين ولا تكف عن الإشادة به.

فمساء الثلاثاء ولمدة 24 ساعة وبدلا من ان تتحدث عن مايكل كوهين، ركزت "فوكس نيوز" في تغطيتها على مقتل الشابة البيضاء مولي تيبيتس، والمشتبه به الرئيسي مكسيكي يقيم بطريقة غير قانونية في الولايات المتحدة.

ولم يتحدث ترامب بنفسه أيضا عن مايكل كوهين مساء الثلاثاء لكنه تطرق إلى مقتل تيبيتس. ثم خصص لها تسجيل فيديو على تويتر الأربعاء.

واعترف الجمهوري نيوت غينغريتش حليف ترامب، علنا بهذه الاستراتيجية. فقد كتب في موقع "اكسيوس" السياسي الالكتروني "إذا أصبح اسم مولي تيبيتس معروفا لدى الجميع في تشرين الأول/اكتوبر فذلك سيضر بالديموقراطيين".

وأضاف "إذا بقينا نركز على مانافورت وكوهين وغيرهما فإن الجمهوريين يمكن أن يخسروا الجزء الأكبر من مجلس النواب".

وقال كريستوفر ارترتون إن هذا ما يجعل البرلمانيين الجمهوريين الذين يحاولون الابتعاد عن ترامب، يخشون "هرب الناخبين ومهاجمتهم من قبل معلقي فوكس نيوز".

وأضاف أن "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحدث فرقا في ولاء البرلمانيين الجمهوريين هو أن يقدم روبرت مولر تقريرا متينا ودقيقا جدا يبرهن احتمال وجود تواطؤ"، أو أن يقوم ترامب بعرقلة عمل القضاء.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب