هذا المحتوى تم نشره يوم 30 يناير, 2020 07:14 ص

مقاتلون من ائتلاف شعب أزواد قرب الحدود بين مالي وموريتانيا حيث يحمون السكان من هجمات قطاع الطرق في سومبي في 22 كانون الثاني/يناير 2020

استعاد جهاديون السيطرة على قرية سوكولو في مالي، القريبة من الحدود مع موريتانيا، بعدما استهدفوها الأحد بهجوم أسفر عن مقتل عشرين عسكرياً مالياً، وفق ما أفاد سكان.

وأوقع الهجوم الأحد على معسكر سوكولو حيث كان يتمركز جنود، عشرين قتيلاً وخمسة جرحى في صفوف القوات المالية وتسبب "بمقتل أربعة من جانب الأعداء"، وفق الحصيلة الأخيرة التي أعلنتها الحكومة.

وقال مدرّس في هذه القرية من دون الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس إن الجيش المالي الذي استعاد السيطرة على البلدة في وقت سابق، "تراجع" إلى بلدة ديابالي المجاورة وعاد الجهاديون إلى سوكولو.

وأشار رئيس جمعية شباب سوكولو حامد درامي إلى أن "الجهاديين عادوا إلى سوكولو ورفعوا علمهم على معسكر الدرك".

وأضاف "هناك خطر يخيّم على المدينة. لقد نبّهنا السلطات لكن حتى الآن (لم يكن هناك) أي ردّ فعل من جهتها".

وتبنّت الهجوم "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، وهي جماعة جهادية تنشط في منطقة الساحل وتابعة لتنظيم القاعدة.

وتقع قرية سوكولو بالقرب من بلدة نيونو، قرب مدينة سيغو (وسط)، وهي آخر بلدة في مالي قبل الحدود مع موريتانيا وقريبة من غابة تُعتبر معقلاً للجماعات المرتبطة بالقاعدة.

بعد ثماني سنوات على بدء النزاع، لا يزال تنظيما القاعدة والدولة الإسلامية ينشطان في مالي رغم تدخل قوة برخان الفرنسية والأمم المتحدة وقوة مشتركة بين خمس دول في الساحل. وازدادت الهجمات دموية في السنوات الأخيرة واتسعت لتطال بوركينا فاسو والنيجر المجاورين.

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