هذا المحتوى تم نشره يوم 30 سبتمبر, 2019 08:39 م

طائرة قتال اميركية تحط على حاملة الطائرات دوايت ايزنهاور في البحر المتوسط التي تشارك في غارات التحالف الدولي بقيادة اميركية على تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق وليبيا، 6 تموز/يوليو 2016

أعلن الجيش الأميركي الإثنين مقتل سبعة أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية بضربة جوية أميركية في جنوب ليبيا، هي الرابعة في غضون أقل من أسبوعين.

وقال قائد عمليات القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا "أفريكوم" الجنرال وليام غايلر في بيان إن "حملتنا ضد تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الشبكات الإرهابية في ليبيا تقوّض قدرتهم على تنفيذ عمليات فاعلة ضدّ الشعب الليبي".

ورفعت الضربة الجديدة التي شُنّت الأحد "بالتنسيق" مع حكومة الوحدة الليبية، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرّها طرابلس، حصيلة الجهاديين الذين قتلتهم القوات الأميركية في ليبيا منذ 19 أيلول/سبتمبر إلى 43 قتيلاً.

وكانت "أفريكوم" شنّت ثلاث ضربات جوية في 19، 24، و26 أيلول/سبتمبر بالقرب من بلدة مرزوق الصحراوية التي تبعد نحو ألف كلم إلى الجنوب من طرابلس، أدّت على التوالي إلى مقتل 8، و11، و17 "إرهابيا" من تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا.

وجنوب ليبيا خارج عن سلطة حكومة الوفاق، وكذلك أيضاً عن سيطرة السلطات الموازية في الشرق الليبي، على الرغم من تأكيد "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر أنه متواجد هناك.

وبعدما شنّت قوات المشير خليفة حفتر هجوماً للسيطرة على العاصمة الليبية، حذّر محلّلون ودبلوماسيون من الفراغ الذي أوجده القتال بين المعسكرين في جنوب طرابلس، والذي يمكن أن يصب في مصلحة تنظيم الدولة الإسلامية في بقية أنحاء البلاد.

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