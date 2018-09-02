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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 سبتمبر, 2018 11:03 ص 02 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:03

الرئيس الاميركي دونالد ترامب خلال جلسة نقاش حول الاستثمار الاجنبي في احدى قاعات البيت الابيض في 23 اب/اغسطس 2018

أعلن الجيش الأميركي السبت أنه ألغى مساعدات لباكستان بقيمة 300 مليون دولار ، بسبب عدم اتخاذ إسلام آباد "إجراءات حاسمة" تدعم الاستراتيجية الأميركية في المنطقة.

وتضغط الولايات المتحدة على باكستان للقضاء على الملاذات الآمنة للجماعات الجهادية المسلحة على أراضيها، وأعلنت في مطلع العام الجاري تجميد مساعدات عسكرية قال مسؤول عسكري إنها قد تصل إلى نحو ملياري دولار.

وقال اللفتنانت كولونيل كون فوكنر في رسالة تلقتها وكالة فرانس برس عبر البريد الالكتروني "نظرًا إلى غياب الإجراءات الحاسمة من جانب باكستان دعمًا لاستراتيجية جنوب آسيا (...) فإنّ (وزارة الدفاع) قامت بتحويل 300 مليون دولار في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2018 لصالح أولويّات عاجلة أخرى".

وأضاف فوكنر "نُواصل الضغط على باكستان من أجل أن تستهدف جميع الجماعات الإرهابية بلا تمييز"، موضحًا أنه يتعيّن الآن الانتظار "كي يقرّر الكونغرس ما إذا كان سيوافق على طلب" تحويل تلك الأموال لصالح أولويات أخرى أم سيرفضه.

ويأتي هذا الإعلان قبل أيام قليلة من زيارة مقررة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لاسلام آباد للقاء رئيس الوزراء الجديد عمران خان.

وشنت اسلام آباد حملات شرسة ضد الجماعات الجهادية المسلحة التي نشأت على أراضيها، وهي تقول إنها فقدت آلاف من الاشخاص وانفقت مليارات الدولارات في حربها طويلة الامد على التطرف.

لكن واشنطن تتهم المسؤولين الباكستانيين بأنهم يتجاهلون أو ينسقون مع الجماعات الجهادية التي تنفذ اعتداءات في أفغانستان من قواعدها على طول الحدود بين البلدين، خصوصاً شبكة حقاني، الأمر الذي تنفيه إسلام آباد.

ويعتقد البيت الأبيض أن وكالات الاستخبارات الداخلية في باكستان وهيئات عسكرية أخرى ساعدت لفترات طويلة في تمويل وتسليح حركة طالبان لأسباب ايديولوجية، وكذلك لمواجهة النفوذ الهندي في افغانستان المحاذية.

كما يعتقد أن الحملة الباكستانية ضد الجماعات الجهادية ستكون أساسية في تحديد نتيجة الحرب طويلة الأمد في افغانستان.

- " الأمر انتهى" -

والغضب الاميريكي على باكستان بشأن هذا الملف ليس جديدا، إذ كان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما سمح بشن غارات لطائرات مسيّرة على الملاذات الآمنة للجهاديين كما أرسل قوات الكوماندوز لقتل رأس تنظيم القاعدة في أبوت آباد.

لكن لهجة ترامب خصوصا أغضبت المسؤولين الباكستانيين.

وتوترت علاقات الولايات المتحدة مع باكستان في كانون الثاني/يناير عندما اتهمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإطلاق "أكاذيب" وبـ"النفاق" في الحرب على الإرهاب وعلّق المساعدة الأميركية للأمن في هذا البلد والتي تبلغ قيمتها مئات ملايين الدولارات.

وكتب ترامب في تغريدة آنذاك أنّ "الولايات المتحدة وبحماقة أعطت باكستان أكثر من 33 مليار دولار من المساعدات في السنوات الـ15 الأخيرة" مضيفًا "إنهم يقدّمون ملاذًا آمنًا للإرهابيين الذين نتعقّبهم في أفغانستان. الأمر انتهى!".

وسارعت باكستان الى الرد معلنة انها قدمت الكثير للولايات المتحدة وساعدتها في "القضاء" على تنظيم القاعدة فيما لم تحصل سوى على "الذم وعدم الثقة" وذلك في تعليقات غاضبة من وزيري الخارجية والدفاع.

كما اتهم مكتب رئيس الوزراء ترامب بتجاهل التضحيات العظيمة التي قدمتها بلاده لمحاربة التشدد.

وفي آذار/مارس، قال مسؤول أميركي كبير إن باكستان "فعلت أقل القليل لتبدو متجاوبة مع مطالبنا" ومخاوفنا بخصوص عدم اتخاذها إجراءات كافية ضد الجماعات المسلحة.

- فقدان النفوذ الأميركي -

وبعد هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 الارهابية في الولايات المتحدة، اقامت واشنطن تحالفا استراتيجيا مع اسلام اباد لمساعدتها في حربها ضد المتطرفين.

وياتي الإعلان الأميركي الأخير بعد أسابيع من تولي رئيس الوزراء الباكستاني الجديد منصبه وسط مخاوف من أن يكون متسامحا مع الجماعات الارهابية ومن بينها طالبان وشبكة حقاني.

وانتقد خان باستمرار مشاركة بلاده في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد الارهاب معتبرا انها تسببت في زيادة الارهاب في بلاده عبر العقد الفائت وتعهد بموازنة علاقة اسلام آباد بواشنطن.

وعبّر بطل الكريكيت الذي اصبح رئيسا للحكومة في باكستان عن رغبته في عقد مباحثات مع الجماعات المسلحة كما سعى للحصول على دعم من رجال دين متشددين خلال حملته الانتخابية في تموز/يوليو الفائت، وهي الخطوات التي دفعت منتقديه لتسميته "طالبان خان".

وحذر بعض الخبراء من أنه لن يكون هناك سبيل حقيقي للضغط على اسلام آباد وقالوا إن تعليق المساعدات قد يجعل واشنطن تفقد نفوذها في باكستان التي ستبحث في المقابل عن دعم دول أخرى، خصوصا حليفها على الامد البعيد الصين.

ورغم الاستفزازات، لا تود الولايات المتحدة قطع علاقاتها بشكل كامل باكستان حيث تنتشر المشاعر المعادية للولايات المتحدة بالفعل.

ولم تعد واشنطن تتمتع بموضع قدم كبير في افغانستان كما كان الحال في أوج الحرب التي بدأت في العام 2001، وهي بحاجة لخطوط الامداد والمجال الجوي لباكستان لتسهيل عملياتها هناك.

ولا يزال يعتقد أن باكستان تتمتع بالنفوذ الأقوى لدى طالبان، ما يجعل التعاون معها ضروري لعقد مباحثات سلام مع الحركة الجهادية المسلحة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب