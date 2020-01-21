هذا المحتوى تم نشره يوم 21 يناير, 2020 09:05 م

محتجون فلسطينيون يرشقون جنودا اسرائيليين بالحجارة على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل في 27 كانون الاول/ديسمبر 2019

أعلن الجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء أنّ جنوده قتلوا ثلاثة مهاجمين فلسطينيين تسلّلوا من قطاع غزة إلى جنوب الدولة العبرية ورموا عبوة ناسفة باتجاه القوات الإسرائيلية.

وقالت متحدّثة باسم الجيش لوكالة فرانس برس "بوسعي أن أؤكّد أنّ ثلاثتهم قتلوا".

وأتى تصريح المتحدّثة بعيد تغريدة للجيش على حسابه في موقع تويتر قال فيها "لقد رصدنا لتوّنا ثلاثة إرهابيين عبروا السياج الأمني من #غزة إلى إسرائيل".

وأضاف أنّه "بعد وصول جنودنا إلى المكان ألقى الإرهابيون عبوّة ناسفة باتجاههم. جنودنا ردّوا بإطلاق النار على الإرهابيين".

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة فقد تمكّن الفلسطينيون الثلاثة من التسلّل من القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس والتقدّم مسافة 400 متر داخل الأراضي الإسرائيلية، مستفيدين في ذلك من "الطقس العاصف" قبل أن تتصدّى لهم القوات الإسرائيلية.

من جهته أكّد الجيش الإسرائيلي أنّ أيّاً من المدنيين الإسرائيليين المقيمين قرب الحدود مع قطاع غزة لم يتعرّض للخطر خلال عملية التسلّل والتصدّي لها.

ومنذ 2008 خاضت إسرائيل ثلاث حروب ضد حركة حماس والفصائل الفلسطينية المسلّحة المتحالفة مع الحركة الإسلامية في قطاع غزة.

ويأتي إعلان الجيش الإسرائيلي عن مقتل المتسللين الثلاثة قبل يومين من إحياء الذكرى الـ75 لتحرير معسكر أوشفيتز النازي حيث قتل نحو مليون يهودي، في حفل سيقام عند نصب "ياد فاشيم" لضحايا المحرقة في القدس الخميس وسيحضره حوالى أربعين من قادة العالم.

شف/بم/سام

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