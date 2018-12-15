الجيش الإسرائيلي يهدم منزل فلسطيني متهم بقتل جندي إسرائيلي

هذا المحتوى تم نشره يوم 15 ديسمبر, 2018 11:39 ص

]خان يتصاعد من منزل فلسطينية متهم بقتل جندي اسرائيلي بعدما فجره الجيش الاسرائيلي في مخيم الأمعري بالضفة الغربية المحتلة في 15 كانون الأول/ديسمبر 2018

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هدم فجر السبت منزلا يعود لعائلة فلسطيني متهم بقتل جندي إسرائيلي في أيار/مايو الماضي، بعد أن ألقى عليه حجرا ضخما من على سطح منزل في مخيم الأمعري في الضفة الغربية المحتلة.

واقتحم مئات الجنود الإسرائيليين مخيم الأمعري الملاصق لمدينة رام الله في الضفة الغربية، وقاموا باخراج عشرات المتضامنين الذين تحصنوا داخل المنزل قبل ان يقوموا بتفجير المنزل المكون من ثلاث طبقات.

ويتهم الجيش الإسرائيلي إسلام أبو حميد بقتل جندي إسرائيلي داخل مخيم الأمعري بعدما ألقى حجر ضخم من الرخام على رأسه من عل سطح أحد المنازل في المخيم، حيث كان الجيش الإسرائيلي حينها يقوم بعمليات إعتقال.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن وحدات من حرس الحدود ووحدات كوماندوس شاركت في عملية هدم منزل الشاب. وقال إنه "خلال العملية شارك عشرات الفلسطينيين بأعمال عنف والقوا حجارة بأتجاه افراد الجيش الذين ردوا عليهم".

وتم تدمير المنزل بالكامل ،حسب ما قال مراسلو وكالة فرانس برس.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اصدر امرا ب"تسريع هدم منازل المخربين".

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن "عشرات الإصابات وصلت الى مشافي مدينة رام الله نتيجة المواجهات التي وقعت بين شبان والجيش الإسرائيلي طوال الليل، لكن جميع الإصابات كانت طفيفة".

وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها هدم منزل عائلة ابو حميد، بتهمة قيام ابنائها بهجمات ضد اهداف إسرائيلية.

وكانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية حكمت في 2002 على اربعة اشقاء من العائلة نفسها بالسجن مدى الحياة، ويتوقع ان يتم الحكم على شقيقهم الخامس إسلام بالسجن ايضا مدى الحياة.

وفقدت العائلة كذلك إبنا سادسا بعد ان قتلته وحدة إسرائيلية خاصة في العام 1995، بسبب نشاطه مع حركة حماس، بينما يخضع شقيق سابع للأعتقال الإداري.

وقالت والدة الشبان السبعة لطيفة ابو حميد ( 72 عاما) وهي تجلس بين عدد من النساء، بعد الهدم "أنا لا اهتم لكل ما يجري، المهم أن اولادي طيبين". وأضافت " هدموا المنزل اول مرة وبنيناه والمرة الثانية وبنيناه وسنبقى نبنيه لو مئة والف مرة".

ح ع /اا

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