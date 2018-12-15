الجيش الإسرائيلي يهدم منزل فلسطيني متهم بقتل جندي

هذا المحتوى تم نشره يوم 15 ديسمبر, 2018 11:39 ص

]خان يتصاعد من منزل فلسطينية متهم بقتل جندي اسرائيلي بعدما فجره الجيش الاسرائيلي في مخيم الأمعري بالضفة الغربية المحتلة في 15 كانون الأول/ديسمبر 2018

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هدم فجر السبت منزلا يعود لعائلة فلسطيني متهم بقتل جندي إسرائيلي في أيار/مايو الماضي، بعدما ألقى عليه حجرا ضخما من على سطح منزل في مخيم الأمعري في الضفة الغربية المحتلة.

واقتحم مئات الجنود الإسرائيليين مخيم الأمعري الملاصق لمدينة رام الله في الضفة الغربية، وقاموا باخراج عشرات المتضامنين الذين تحصنوا داخل المنزل قبل ان يقوموا بتفجير المنزل المكون من ثلاث طبقات.

ويتهم الجيش الإسرائيلي إسلام أبو حميد بقتل جندي إسرائيلي داخل مخيم الأمعري بعدما ألقى حجرا ضخما من الرخام على رأسه من على سطح أحد المنازل في المخيم، حيث كان الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات اعتقال.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن وحدات من حرس الحدود ووحدات كوماندوس شاركت في عملية هدم منزل الشاب. وقال إنه "خلال العملية شارك عشرات الفلسطينيين بأعمال عنف والقوا حجارة بإتجاه افراد الجيش الذين ردوا عليهم".

وتم تدمير المنزل بالكامل، بحسب ما قال مراسلو وكالة فرانس برس.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اصدر أمرا ب"تسريع هدم منازل المخربين".

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن "عشرات الإصابات وصلت الى مشافي مدينة رام الله نتيجة المواجهات التي وقعت بين شبان والجيش الإسرائيلي طوال الليل، لكن جميع الإصابات كانت طفيفة".

وهي المرة الثالثة يتم فيها هدم منزل عائلة ابو حميد، بتهمة قيام ابنائها بهجمات ضد اهداف إسرائيلية.

وكانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية حكمت في 2002 على اربعة اشقاء من العائلة نفسها بالسجن مدى الحياة، ويتوقع ان يتم الحكم على شقيقهم الخامس إسلام بالسجن ايضا مدى الحياة.

وفقدت العائلة كذلك ابنا سادسا بعدما قتلته وحدة إسرائيلية خاصة في العام 1995، بسبب نشاطه مع حركة حماس، بينما يخضع شقيق سابع للاعتقال الإداري.

وقالت والدة الشبان السبعة لطيفة ابو حميد ( 72 عاما) وهي تجلس وسط عدد من النساء، بعد الهدم "أنا لا اهتم بكل ما يجري، المهم أن اولادي طيبون". وأضافت "هدموا المنزل اول مرة وبنيناه والمرة الثانية وبنيناه وسنبقى نبنيه لو مئة والف مرة".

والجمعة، قتل شاب فلسطيني يدعى محمود نخلة (17 عاما) برصاص إسرائيلي خلال مواجهات في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي السبت إنّ "تحقيقا مبدئيا" أظهر أنّ جنديا فتح النار حين اقترب شاب فلسطيني منه في ما يشكل تهديدا محتملا.

وقال متحدث باسم الجيش لفرانس برس إن "فلسطينيين بدأوا اعمال عنف قرب مخيم الجلزون" شمال رام الله، مشيرا إلى أنّ القوات تعرضت للرشق الكثيف بالحجارة.

واضاف "خلال اعمال الشغب اقترب فلسطيني من الجندي حاملا شيئا غامضا".

وتابع أن "الجندي فتح النار في اتجاه الفلسطيني".

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