هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2018 10:22 ص 19 مارس 2018 - آخر تحديث - 10:22

قوات امنية اسرائيلية قرب موقع هجوم نفذه فلسطيني في المدينة القديمة في القدس في 18 اذار/مارس.

اعلن الجيش الاسرائيلي الاثنين ان القوات الاسرائيلية تستعد لهدم بيت مهاجم فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة قتل حارسا امنيا اسرائيليا في البلدة القديمة في القدس الاحد قبل ان يرديه شرطي اسرائيلي برصاصه.

وقام عبد الرحمن فضل (28 عاما) وهو فلسطيني من بلدة عقربا قرب نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة الاحد بطعن حارس امن توفي متاثرا بجراحه في مستشفى بالقدس بحسب الامن الاسرائيلي.

وقال الجيش "في اعقاب قتل الحارس الامني عدي ايل كولمان (32 عاما) امس قام الجيش بمسح بيت المهاجم الفلسطيني عبد الرحمن فضل في بلدة عقربا تمهيدا لهدمه".

واضاف الجيش "كما يتم استجواب افراد عائلة المهاجم الفلسطيني".

وعدي ايل كولمان اب لاربعة اطفال وهو من مستوطنة "كوخاف هشاخر" شرق مدينة رام الله وتم دفنه ظهر اليوم.

اما عبد الرحمن فضل فهو اب لطفلين وتحتفظ السلطات الاسرائيلية بجثمانه.

وتهدم اسرائيل بانتظام منازل فلسطينيين يشنون هجمات ضدها.

ويعتبر معارضو عمليات هدم البيوت، هذا الاجراء عقابا جماعيا يؤثر على العائلات التي تصبح بلا مأوى. وتدافع الحكومة الاسرائيلية عن الاجراء مؤكدة انه يسمح بردع الذين ينوون تنفيذ هجمات.

ويأتي ذلك بعد عملية دهس نفذها الجمعة فلسطيني بسيارته قرب جنين في شمال الضفة الغربية ادت الى مقتل جنديين اسرائيليين وجرح آخرين.

وجاءت عملية الطعن في وقت يسود القلق من تصعيد محتمل لاعمال العنف في الاسابيع المقبلة فيما تستعد الولايات المتحدة لنقل سفارتها في اسرائيل من تل ابيب الى القدس.

وتصاعد التوتر الجمعة مع دعوة حركة المقاومة الإسلامية حماس الى "يوم غضب" لمناسبة ذكرى مرور 100 يوم على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ويعتبر الفلسطينيون القدس عاصمتهم، وشكّل اعتراف ترامب بها عاصمة لاسرائيل قطيعة مع عقود من الدبلوماسية الاميركية التي تعتبر ان تحديد وضع القدس يتم من طريق مفاوضات بين الطرفين.

وتحقق الشرطة الاسرائيلية اليوم بشكوى تقدم بها فلسطينيون من القدس الشرقية كتبت شعارات عنصرية على جدران بيوتهم يعتقد ان متطرفين اسرائيليين خطوها في القدس الشرقية بالقرب من مستوطنة بسغات زئييف، وثقبت اطارات عدد من سياراتهم وكتب عليها "تدفيع الثمن".

واظهرت الصور التي نشرتها الشرطة شعارات "لا يوجد مكان في إسرائيل للأجانب وأعداء الله" و"عرب القدس هم ارهابيون يجب طردهم او قتلهم". وقالت الشرطة انه يجري التحقيق في الحادث قرب حي مستوطنة بسجات زئيف.

وينتهج ناشطون من اليمين المتطرف الاسرائيلي ومستوطنون متطرفون منذ سنوات سياسة انتقامية تعرف باسم "تدفيع الثمن" وتقوم على مهاجمة أهداف فلسطينية. وتشمل تلك الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية وإحراق سيارات ودور عبادة مسيحية وإسلامية وإتلاف أو اقتلاع أشجار زيتون، ونادرا ما يتم توقيف الجناة.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك swissinfo en arabic en Facebook دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك swissinfo.ch تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب