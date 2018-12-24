الجيش الاسرائيلي يطلق النار على "مسلحين" في الجولان

هذا المحتوى تم نشره يوم 24 ديسمبر, 2018 05:53 ص

جندي سوري وأحد عناصر الشرطة العسكرية الروسية على مرتفعات الجولان السورية في 14 آب/أغسطس 2018

أعلن ناطق عسكري اسرائيلي الإثنين أن الجيش الاسرائيلي أطلق النار باتجاه "رجال مسلحين" تسللوا إلى هضبة الجولان التي تحتلها الدولة العبرية وضمتها، بالقرب من الحاجز الأمني الممتد على طول الحدود مع سوريا.

وقال الناطق باسم الجيش الاسرائيلي إن الجنود أطلقوا النار باتجاه هؤلاء "الرجال المسلحين"، مكتفيا بالقول إن أيا من الجنود الاسرائيليين لم يجرح في هذا الحادث.

ولم يقدم أي تفاصيل أخرى عن محاولة التسلل هذه.

وأكد الناطق أن "الجيش سيواصل التحرك ضد انتهاكات السيادة الاسرائيلية (على الجولان) واتفاق فصل القوات الموقع في 1974" بعد الحرب العربية الاسرائيلية في تشرين الأول/اكتوبر 1973.

وتحتل اسرائيل منذ 1967 الجزء الأكبر من هضبة الجولان وضمته في 1981، في إجراء لم تعترف به الأسرة الدولية.

جلر/اا

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