هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أبريل, 2019 03:16 م

الفتاة الفلسطينية عهد التميمي تمثل امام محكمة اسرائيلية في الخامس عشر من كانون الثاني/يناير 2018

ذكرت عائلة التميمي في الضفة الغربية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل ليلة الأحد الإثنين في قرية النبي صالح، محمد التميمي (15 عاما)، شقيق الفتاة عهد التميمي.

وقال باسم التميمي، والد الفتى محمد لوكالة فرانس برس "قدم عناصر من جيش الاحتلال الى منزلي ليلا وقاموا باعتقال ابني محمد البالغ ال15 من العمر رغم أن يده مكسورة، وقالوا بأنهم يريدون التحقيق معه".

ونشرت عائلة التميمي مقطع فيديو يظهر عناصر من الجيش الاسرائيلي داخل المنزل وهم يقومون باعتقال محمد، الذي بدأ منهمكا بتحضير نفسه للاعتقال.

وشوهد في شريط الفيديو محمد يطلب من شقيقه اسلام (10 سنوات) بعد أن أيقن بأنه سيعتقل، بأن ينهي "المهام" على لعبة ال"بوب جي" الالكترونية.

ورغم وجود الجنود في المنزل، شوهدت الأم تبتسم في شريط الفيديو وتقول بأن "محمد أراد من أخيه إنهاء اللعبة التي كان يلعبها معه قبل دخول الجيش الاسرائيلي الى المنزل".

ولعبة "البوب جي" الالكترونية مشهورة وتتطلب من لاعبيها تنفيذ مهام وإنهائها للحصول على نقاط.

كما ظهرت في مقطع الفيديو شقيقته عهد التي ذاع صيتها بعدما اعتقلها الجيش الاسرائيلي وحكم عليها بالسجن لثمانية أشهر إثر قيامها بصفع جندي اسرائيلي امام منزلها في النبي صالح.

واوضح الوالد باسم التميمي أن الجيش اعتقل مع محمد ابن عمه مؤيد.

وظهر الفتى محمد في شريط فيديو قبل حوالى أربع سنوات وهو يتعرض للاعتقال من قبل جندي اسرائيلي، فيما نجحت أسرته في اطلاق سراحه من أيدي الجنود.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الجيش الاسرائيلي على هذه المعلومات.

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