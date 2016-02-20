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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 فبراير, 2016 02:49 م 20 فبراير 2016 - آخر تحديث - 14:49

جنود اسرائيليون يعتقلون ناشطا اسرائيليا مناصرا للفلسطينيين في الخليل في 20 شباط/فبراير 2016 (afp_tickers)