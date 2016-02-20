الجيش الاسرائيلي يعتقل ناشطين اسرائيليين مناصرين للفلسطينيين في الخليل
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جنود اسرائيليون يعتقلون ناشطا اسرائيليا مناصرا للفلسطينيين في الخليل في 20 شباط/فبراير 2016(afp_tickers)
اعلن الجيش الاسرائيلي اعتقال عشرة ناشطين اسرائيليين مناصرين للفلسطينيين في تظاهرة السبت في الذكرى ال22 للمجزرة التي ارتكبها مستوطن اسرائيلي في الحرم الابراهيمي في الخليل بالضفة الغربية وذهب ضحيتها 29 مسلما.
وافادت مراسلة فرانس برس ان نحو مئتي شخص معظمهم من الفلسطينيين وبعض الناشطين الاجانب بينهم اسرائيليون تظاهروا انطلاقا من الحرم الابراهيمي في ذكرى المجزرة التي ارتكبها باروخ غولدشتاين الذي قتل بايدي الحشود في 25 شباط /فبراير 1994 بعدما فتح النار من سلاحه الرشاش على مصلين فلسطينيين.
وفرق جنود اسرائيليون التظاهرة بعدما تعرضوا للرشق بالحجارة وسلموا عشرة ناشطين اسرائيليين للشرطة الاسرائيلية كما قالت متحدثة باسم الجيش.
والخليل كبرى مدن الضفة الغربية تشهد توترا منذ اقام 500 مستوطن تحت حماية امنية في وسطها التاريخي تفصلهم منطقة عازلة محظورة على السكان الفلسطينيين البالغ عددهم 200 الف.
وشهدت المدينة عددا من اعمال العنف في الموجة التي تهز منذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر الاراضي الفلسطينية واسرائيل واوقعت 175 قتيلا فلسطينيا و27 اسرائيليا اضافة الى اريتري واميركي وسوداني بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.
وفي وقت متاخر من السبت اعتقلت الشرطة الاسرائيلية شابا فلسطينيا في القدس الشرقية عثرت بحوزته على سكين.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب