الجيش الاسرائيلي يعتقل نحو عشرة صيادين في غزة (النقابة)
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صياديون فلسطينيون في البحر في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة في 6 شباط/فبراير.(afp_tickers)
اعتقل الجيش الاسرائيلي احد عشر صيادا فلسطينيا الاثنين قرب شواطئ بحر رفح في جنوب قطاع غزة وفق ما اعلنت مصادر امنية ونقابة الصيادين.
وقال نقيب الصيادين نزار عياش في بيان تلقته وكالة فرانس برس ان "زوارق بحرية الاحتلال اعتقلت 11 صيادا من قرب شواطئ بحر رفح بعد مطاردتهم واطلاق النار على قارب الصيد الخاص بهم" صباح الاثنين.
وذكر مصدر امني ان "قوات الاحتلال اطلقت النار تجاه قارب الصيد قبل ان تحاصره وتعتقل كل من فيه".
من جهته قال مسؤول الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي زكريا بكر لوكالة فرانس برس ان "العدوان الاسرائيلي مستمر وهذا تصعيد خطير وقرصنة تصل الى جرائم الحرب".
وتابع "منذ بداية العام الحالي اعتقلت قوات الاحتلال 25 صيادا وصادرت سبعة قوارب بهدف تهجير الصيادين ومنعهم من ركوب الامواج رغم انهم يقومون بالصيد في المنطقة المسموح بها اسرائيليا".
وتسمح اسرائيل للصيادين الفلسطينيين بالصيد على عمق يتراوح بين ستة وتسعة اميال بحرية من شواطئ القطاع.
ويعمل نحو ثلاثة آلاف صياد في القطاع وفق النقابة.
ونهاية شباط/فبراير الماضي قتل صياد فلسطيني برصاص البحرية الاسرائيلية بينما كان على متن قارب قبالة سواحل قطاع غزة.
وتفرض اسرائيل حصارا بحريا وبريا وجويا مشددا منذ اكثر من عشر سنوات على القطاع الذي يسكنه نحو مليوني نسمة ويخضع لسيطرة حركة حماس منذ عقد.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب