الجيش الاسرائيلي يعلن اعتقال 40 فلسطينيا عقب هجوم الضفة الغربية

هذا المحتوى تم نشره يوم 14 ديسمبر, 2018 08:34 ص

فلسطينيون يلقون إطارات مشتعلة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في رام الله في 13 كانون الأول/ديسمبر 2018

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أن قواته اعتقلت 40 فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية المحتلة ليلا خلال عملية بحث عن منفذ هجوم أوقع قتلى.

والهجوم الذي قُتل فيه جنديان الخميس على طريق التفافي قريب من مستوطنة جفعات آساف شرق رام الله، هو الثالث بسلاح ناري منذ شهرين في الضفة الغربية المحتلة. ولاذ المهاجم بالفرار.

وأرسل الجيش تعزيزات بعد الهجوم وطوّق مدينة رام الله، حيث مقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومناطق أخرى.

وجاء في بيان للجيش "اعتقلت القوات 40 مشتبها بهم مطلوبين لضلوعهم في أنشطة إرهابية وأعمال شغب عنيفة استهدفت مدنيين وقوات أمنية".

وأضاف البيان أن 37 من الموقوفين هم أعضاء في حماس، التي أعلنت مسؤوليتها عن اثنين من الهجمات التي وقعت مؤخرا ولكن ليس الهجوم الثالث الذي وقع الخميس.

ولم يعلن الجيش عن اي أعتقالات على خلفية هجوم الخميس.

ويقيم نحو 600 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية ومنها القدس الشرقية المحتلة. ويعتبر المجتمع الدولي تلك المستوطنات غير شرعية.

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