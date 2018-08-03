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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أغسطس, 2018 12:26 م 03 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 12:26

سوريون يعودون الى مدينة القنيطرة السورية في مرتفعات الجولان في تموز/يوليو 2018

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه أغلق مستشفى ميدانيا أقامه في الجولان السوري المحتل بمحاذاة السياج الفاصل كان يعالج المرضى والجرحى من السوريين، بعد ان توقف نشاطه مؤخرا.

وقال الجيش إن "القوات الاسرائيلية بدأت إخلاء المستشفى الميداني +مازور لاداخ+ الذي أقيم في آب/اغسطس 2017 في جيب إسرائيلي قرب الحدود السورية (...) بعد أن توقف نشاطه في الآونة الأخيرة".

وأضاف ان المستشفى الذي "تم تأمينه من قبل قوات الجيش (...) هو مشروع إنساني فريد تم إنشاؤه بالتعاون مع منظمة إنسانية أميركية كجزء من عملية حسن الجوار".

استعاد النظام السوري السيطرة على مدينة القنيطرة في 27 تموز/يوليو بعد خروج المقاتلين منها، ورفع الاعلام السورية على المعبر الحدودي مع اسرائيل.

وسيطرت فصائل معارضة وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على مدينة القنيطرة والمناطق القريبة من الحدود مع اسرائيل اثر اندلاع النزاع في سوريا عام 2011.

واقامت اسرائيل عيادات ومستشفيات ميدانية في مواقع جيشها منذ السنوات الاولى للنزاع السوري كما تم نقل غالبية المصابين الذين استقبلتهم إسرائيل من الحدود الى مستشفيات داخل مدن اسرائيلية مثل صفد ونهاريا.

واوضح الجيش انه "منذ بدء النزاع في سوريا حدث نقص كبير في البنية التحتية الطبية والإمدادات الطبية على الجانب السوري من الحدود".

وأضاف أنه نظراً "لغياب الخيارات الطبية المناسبة في سوريا قام الجيش الإسرائيلي بتقديم مساعدات إنسانية منقذا حياة الناس كجزء من عملية +حسن الجوار+ مع الحفاظ على سياسة عدم التدخل في النزاع".

وتابع ان "العيادات النهارية قدمت المساعدة الطبية للسكان المحليين في مرتفعات الجولان السورية وعالجت نحو 6800 سوري منذ إنشائها مع بداية اندلاع النزاع السوري".

وأكدت أرقام للجيش الإسرائيلي مؤخرا أن 3500 مدني سوري حصلوا على الرعاية الطبية في إسرائيل منذ 2013، عدا عن أولئك الذين تمت معالجتهم في المستشفى الميداني الحدودي.

وكجزء من "عملية حسن الجوار" تلقى أكثر من 1300 طفل سوري منذ 2016 رعاية ليوم واحد في عيادات اسرائيلية متخصصة في مختلف "الامراض"، وفق الجيش.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو اعلن في كانون الأول/ديسمبر 2016 في خضم اشتداد معارك حلب، أن إسرائيل ستبذل جهدها وتستنفذ جميع القدرات لنقل وإحضار جرحى من الحرب الاهلية السورية الى اراضيها.

واعلن الجيش الاسرائيلي الخميس أنه قتل سبعة مسلحين يعتقد أنهم على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية في غارة جوية قرب السياج الحدودي مع سوريا في الجولان المحتل، في حين اعتبر وزير الدفاع افيغدور ليبرمان ان تقدم القوات السورية في المنطقة يصب في صالح إسرائيل.

احتلت اسرائيل هضبة الجولان في 1967 ثم أعلنت في 1981 ضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

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