الجيش الاسرائيلي يهدم منزل مهاجم فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة
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جنود اسرائيليون في مستوطنة ادم في الضفة الغربية المحتلة بعد هجوم بسكين في 26 تموز/يوليو 2018(afp_tickers)
أعلن الجيش الاسرائيلي في بيان أنه هدم ليل الاثنين الثلاثاء منزل فلسطيني كان قد قتل اسرائيليا في مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.
وقال البيان إن "منزل الإرهابي محمد طاقر ابراهيم في قرية كوبر شمال رام الله، تم تدميره ردا على الهجوم الذي ارتكبه في (مستوطنة) آدم في 26 تموز/يوليو وأسفر عن مقتل يوتام عوفداي".
وأوضح الجيش أن صدامات وقعت ليلا بين عشرات الفلسطينيين وقوات الأمن الاسرائيلي في قرية كوبر.
وكان ثلاثة اسرائيليين جرحوا في هذا الهجوم بسكين توفي أحدهم في وقت لاحق.
وأكد وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان على حسابه على تويتر أنه أوفى بوعده لأرملة عوفداي ووالديه "بتدمير" منزل منفذ الهجوم في أسرع وقت ممكن.
كما شدد على أن اسرائيل ستواصل "مكافحة الإرهاب بيد من حديد والبناء في آدم وفي كل مكان يتعرض فيه مواطنونا لهجمات".
وكانت اسرائيل وافقت في 22 آب/اغسطس على خطط بناء أكثر من ألف وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بينما 370 وحدة في مستوطنة آدم.
وكان ليبرمان وعد ببناء 400 وحدة جديدة في آدم معتبرا ذلك "أفضل رد على الارهاب".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب