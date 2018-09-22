الجيش الاميركي يقتل 18 عنصرا من حركة الشباب الصومالية بعد تعرضه لهجوم
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جنود صوماليون يتفقدون موقع انفجار سيارة قتل فيه عنصر من القوات الخاصة الاميركية في جنوب الصومال في حزيران/يونيو 2018.(afp_tickers)
قصف الجيش الاميركي الجمعة مواقع لمقاتلي حركة الشباب الاسلامية الصومالية التابعة للقاعدة في جنوب الصومال ما أدى الى مقتل 18 عنصرا منهم في غارة جوية نفذت في إطار "الدفاع المشروع عن النفس" بعد التعرض مع القوات الحليفة لهجوم.
وجاء في بيان صادر عن القيادة الاميركية لافريقيا نشر السبت أن "القوات الاميركية شنت ضربة في اطار الدفاع المشروع عن النفس استهدفت مقاتلين من حركة الشباب على بعد 50 كلم شمال غرب كيسمايو" في جنوب الصومال.
وأوضح البيان ان "الضربة الجوية الاميركية نفذت ضد مقاتلين بعدما تعرضت الولايات المتحدة وشركاؤها لهجوم"، وتمت "بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية للصومال".
ولم يعط البيان مزيدا من التفاصيل عن ظروف الهجوم الذي أشارت اليه القيادة الاميركية.
وتابع البيان "نقدر حاليا أن 18 إرهابيا قتلوا في الضربة، فيما قتل ارهابيان آخران على أيدي القوات الصومالية" خلال المعركة.
وتدعم الولايات المتحدة الحملة ضد حركة الشباب والتي تخوضها الحكومة الاتحادية الصومالية وقوة الاتحاد الافريقي في الصومال المنتشرة في البلاد منذ 2007.
وتقاتل حركة الشباب من أجل الاطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة من المجموعة الدولية ومن قوة الاتحاد الافريقي.
وخسرت الحركة التي طردت من مقديشو العام 2011، معظم معاقلها منذ ذلك الحين، لكنها لا تزال تسيطر على مناطق ريفية شاسعة تشن منها عملياتها وهجماتها الانتحارية بما يشمل تلك التي تنفذها في العاصمة الصومالية ضد أهداف حكومية وأمنية أو مدنية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب