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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مايو, 2018 07:55 م 25 مايو 2018 - آخر تحديث - 19:55

الرئيس البرازيلي ميشال تامر يلقي كلمة في الخامس والعشرين من ايار/مايو 2018 اثر اضراب واسع لسائقي الشاحنات في البلاد (afp_tickers)