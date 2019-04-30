هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أبريل, 2019 04:28 م

مظاهرات طلابية ضد النظان في العاصمة الجزائرية في 30 نيسان/ابريل 2019.

قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء إنّ الانتخابات الرئاسية المقرّرة في الرابع من تموز/يوليو هي "الحلّ الأمثل للخروج من الأزمة" السياسية، مشيراً إلى أنّ الجيش يستبعد أيّ حلّ آخر خارج الدستور كما يطالب الشارع.

وأكّد الفريق قايد صالح الذي أصبح الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل أنّه "وجب علينا جميعاً العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية(...) باعتبارها الحلّ الأمثل للخروج من الأزمة"، موضحاً أنّ الجيش "لا يحيد عن الدستور، مهما كانت الظروف والأحوال".

ومنذ بداية حركة الاحتجاجات في 22 شباط/فبراير، يطالب المتظاهرون خاصة خلال الاحتجاجات الحاشدة كل يوم جمعة برحيل "النظام" الحاكم بكل رموزه وعلى رأسهم، الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وكلاهما من المقربين من بوتفليقة.

ويرفض المحتجون بشكل قاطع أن تسهر على تنظيم الانتخابات التي سيختارون فيها خليفة بوتفليقة، أجهزة النظام الذي حكم البلاد 20 سنة لأنها غير قادرة في رأيهم على ضمان نزاهتها وحريتها.

وأكّد الفريق صالح أنّ الجيش سيرافق العدالة "بعد أن تحرّرت من كل القيود والضغوطات والإملاءات" للتحقيق في ملفات الفساد المشتبه بتورّط شخصيات من نظام بوتفليقة فيها.

وأكّد خلال كلمة ألقاه أمام قادة الجيش بالشرق الجزائري ونشرت على موقع الوزارة على الانترنت أنّ وزارة الدفاع الوطني بحوزتها ملفات فساد "بأرقام ومبالغ خيالية" وقد "تولّت مصالح الأمن وضع هذه الملفات تحت تصرف العدالة، لدراستها والتحقيق بشأنها ومتابعة كل المتورّطين فيها".

ومنذ استقالة الرئيس بوتفليقة تحت ضغوط الاحتجاجات غير المسبوقة، فتح القضاء سلسلة تحقيقات في قضايا فساد ضد رجال أعمال نافذين ومسؤولين كبار في الدولة.

والثلاثاء استجوبت النيابة لعدة ساعات رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الذي شغل المنصب أربع مرات منذ 1995 منها ثلاث مرّات في ظلّ رئاسة بوتفليقة، في قضايا تتعلّق ب"تبديد المال العام والحصول على امتيازات غير مستحقّة" .

وغادر أويحيى المحكمة عند الظهيرة دون أن يدلي بأي تصريح، وتحت صيحات "أكلتم البلد أيها اللصوص" لمتظاهرين تجمعوا أمام المحكمة. ولم يكن بالإمكان التعرف على الاجراء المتخّذ مع أويحيى وما إذا كان وُجّه له اي اتّهام أو تمّ وضعه تحت الرقابة القضائية.

الى ذلك، تظاهر آلاف الطلاب للثلاثاء العاشر على التوالي في وسط العاصمة، مطالبين مجدّداً برحيل "النظام" ومحاكمة رموزه.

وهتف محتجون "أويحيى الى الحراش" بضواحي العاصمة حيث سجن مؤخراً العديد من رجال الاعمال.

وفي تيزي اوزو بمنطقة القبائل شرق العاصمة تظاهر آلاف الطلاّب أيضاً.

وسجلت تظاهرات مماثلة في قسنطينة، ثالث كبرى مدن البلاد، وبجاية والبويرة (القبايل)، بحسب موقع "كل شي عن الجزائر" الإخباري.

ولف غالبية المحتجين أنفسهم بالعلم الوطني وأكد محتجو العاصمة أنهم "سيتظاهرون حتى رحيل" كافة رموز النظام وفي مقدّمهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

وكتب على لافتة ضخمة رفعها طلاب كلية الحقوق في بودواو شرق العاصمة "دعونا نبني دولة القانون".

ولم يلاحظ انتشار كبير ظاهر لقوات الامن ولم يسجل أي حادث.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بن صالح دعوته إلى "خلق أجواء التصافي والتفاهم وإشراك كل القوى الحية للأمة، بحثاً عن الحلول التوافقية بما يستجيب لإرادة الشعب السيد (...)وتطلّعاته الحاسمة في إحداث تغيير جذري على نظام الحكم ممارسات ورجالا".

وأعلنت الرئاسة مساء الثلاثاء إقالة كلّ من مدير الضرائب مصطفى زيكارة ومدير الوكالة الحكومية للإعلانات أمين شيكر.

من جهته انتخب حزب "جبهة التحرير الوطني" الثلاثاء أميناً عاماً جديداً له خلفاً للقيادة التي عيّنها بوتفليقة، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي.

وذكر التلفزيون أنّ اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني اختارت النائب ورجل الأعمال "محمد جميعي أميناً عاماً للحزب" خلفاً للقيادة التي عيّنها رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة في تشرين الثاني/نوفمبر.

ومحمد جميعي البالغ 50 عاماً هو نائب في المجلس الشعبي الوطني منذ 2007 وسبق له أن ترأّس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير التي تضم 166 نائباً من أصل 462، كما تقلّد منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مرّات عدة. وهو يملك شركة لتجميع الهواتف النقالة والأجهزة الكهربائية المنزلية.

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