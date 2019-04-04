هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أبريل, 2019 09:16 ص

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في الكرملين في 4 نيسان/أبريل 2019

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده عثرت بمساعدة من سوريا على رفات جندي إسرائيلي فقد منذ حرب لبنان عام 1982 وتنوي إعادته إلى إسرائيل الخميس من أجل دفنه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء عن العثور بعملية جرت بسرية تامة على جثة زخاريا باومل بعد نحو 37 عاماً على فقدانه.

ويزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس موسكو من أجل محادثات مع نظيره الروسي، قبل خمسة أيام من انتخابات برلمانية في إسرائيل يصعب التكهن بنتائجها، فيما كشف عن جزء من الغموض المرتبط بالعثور على الجندي.

من جهته، أكد بوتين "عثر جيشنا مع شركائنا السوريين على مكان دفن" الجندي.

وتابع بوتين أن "رفات (الجندي) موجودة معنا، ووفقاً للتقليد العسكري، سنرسلها إلى إسرائيل بمشاركتكم".

وتناقض هذه الرواية ما أعلنه الجيش الاسرائيلي الاربعاء بانه تمت إعادة الرفات منذ عدة أيام.

وباومل كان قائد كتيبة الدبابات 362، وفقد في معركة السلطان يعقوب ضد الجيش السوري في سهل البقاع في لبنان، قرب الحدود السورية، بين 11 و10 حزيران/يونيو 1982.

ولا يزال جنديان آخران هما يهودا كاتز وزفي فلدمان مفقودان حتى الآن. وهم جزء من الذاكرة الجماعية في إسرائيل التي تعتبر إعادة جنودها، القتلى أو الأسرى، واجباً أخلاقياً.

وأوضح نتانياهو أنه طلب من روسيا المساعدة قبل سنتين، مضيفاً أن مراسم دفن باومل ستجري مساء الخميس في إسرائيل "بحضور عائلته وأصدقائه".

وقال بوتين "نحن سعداء جداً أنه سيحظى بالتشريفات العسكرية اللازمة، وأن المقربين منه سيتمكنون من وضع الورود على قبره".

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