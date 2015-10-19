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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 أكتوبر, 2015 02:03 م 19 أكتوبر 2015 - آخر تحديث - 14:03

صورة من شريط فيديو لطائرات مروحية تطلق الصواريخ فوق تلبيسة 16 اكتوبر 2015 (afp_tickers)