الجيش الروسي قصف 49 هدفا "ارهابيا" وخصوصا مواقع للنصرة و"الدولة الاسلامية"
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صورة من شريط فيديو لطائرات مروحية تطلق الصواريخ فوق تلبيسة 16 اكتوبر 2015(afp_tickers)
اعلن الجيش الروسي الاثنين انه قصف 49 هدفا "ارهابيا" في سوريا في الساعات ال24 الاخيرة وخصوصا مواقع لجبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا وتنظيم الدولة الاسلامية الجهادي.
وتؤكد وزارة الدفاع الروسية مواصلة قصف منطقة دمشق واحداث بلبلة في صفوف مئات من مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية الذين فروا باتجاه مرج السلطان الى شمال العاصمة السورية بحسب الجيش الروسي.
ومرج السلطان في الغوطة الشرقية يسيطر عليه المسلحون المعارضون، وخصوصا جيش الاسلام، الذين لا صلة لهم بتنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.
وفي الاجمال قام الطيران الروسي بطائراته المطاردة والقاذفة ب33 طلعة وضرب 49 هدفا في سوريا، اي اقل بقليل من الاحد (60 هدفا) بحسب بيان لوزارة الدفاع الروسية.
وشملت عمليات القصف محافظات حلب وادلب (شمال غرب) واللاذقية (غرب) وحماه (وسط) وريف دمشق.
وقد ضرب الطيران الروسي اهدافا في منطقة دمشق خلال عطلة نهاية الاسبوع، وقال المصدر نفسه ان جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية "يواجهون نقصا خطيرا في الذخيرة ويغادرون مواقعهم بكثافة". واضاف البيان "الليلة الماضية رصدت وسائلنا الاستطلاعية مغادرة مجموعات عدة من نحو مئة مقاتل كل منها باتجاه مرج السلطان" الى شمال دمشق، لكنه تعذر التأكد من مصدر مستقل من المعلومات الصادرة عن الجيش الروسي.
وفي محافظة ادلب اكد الطيران الروسي ايضا انه دمر مركز قيادة لجبهة النصرة.
وقرب حماه ضربت طائرة سوخوي 34 شبكة انفاق تحت الارض يستخدمها "الارهابيون للتنقل في مختلف ارجاء المدينة" من دون ان توضح الوزارة اي مقاتلين تتحدث عنهم.
كذلك دمرت طائرة سوخوي 25 في بمحافظة حلب مشغلا لصنع قذائف يدوية تستخدم ضد القوات الحكومية بحسب المصدر ذاته الذي لم يحدد هوية المجموعات المعارضة التي اشار اليها.
وقال الجيش الروسي ايضا انه ضرب "معسكرا كبيرا للتدريب" تابعا لتنظيم الدولة الاسلامية قرب دوير الاكراد في محافظة اللاذقية .
ويؤكد في الاجمال انه دمر خلال الساعات ال24 الاخيرة مركزي قيادة وثلاثة مستودعات للذخيرة وتحصينين تحت الارض اضافة الى عشرات من مواقع المدفعية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب