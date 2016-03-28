الجيش الروسي يوصي على 10 آلاف ميدالية لجنوده في سوريا
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طيارون عسكريون روس يؤدون التحية في قاعدة في كراسنودار جنوب روسيا، اثر عودتهم من سوريا في 16 آذار/مارس 2016(afp_tickers)
فتحت وزارة الدفاع الروسية الاثنين مناقصة لتسليم اكثر من 10 آلاف ميدالية للجنود المشاركين في العملية الروسية في سوريا ما يشير الى حجم تدخلها في النزاع.
ونشرت الوزارة عقدا على موقع مشتريات الحكومة يتضمن 10300 ميدالية وشهادات مصاحبة لها بقيمة 2,2 مليون روبل (32 الف دولار).
والأوسمة المسماة "الى المشارك في العملية العسكرية في سوريا" استحدثتها وزارة الدفاع في 30 تشرين الثاني/نوفمبر وذكرت وسائل الاعلام انه تم تقليدها لبعض الطيارين العائدين من سوريا.
ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي صورا للميدالية المذهبة وعليها سفينة وطائرات حربية فوق خارطة سوريا حيث تدخلت موسكو في 30 ايلول/سبتمبر ونفذت حملة جوية واطلقت صواريخ عابرة من السفن والغواصات.
وامر الرئيس فلاديمير بوتين بشكل مفاجىء بداية اذار/مارس بسحب جزء من القوات الروسية في سوريا قائلا ان روسيا انجزت الجزء الاكبر من مهمتها.
ورغم نفي الكرملين القيام بعمليات برية في سوريا الا ان مسؤولين اقروا اخيرا بان قوات خاصة شاركت في التدخل. وشاهد مراسلون لفرانس برس روسا يشغلون مدافع الاسبوع الماضي لقصف مدينة تدمر التي استعادها الجيش السوري من تنظيم الدولة الاسلامية الاحد.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب