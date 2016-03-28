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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مارس, 2016 06:01 م 28 مارس 2016 - آخر تحديث - 18:01

طيارون عسكريون روس يؤدون التحية في قاعدة في كراسنودار جنوب روسيا، اثر عودتهم من سوريا في 16 آذار/مارس 2016 (afp_tickers)