هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مايو, 2020 03:02 ص

دورية لقوات الأمن المصرية في العريش في 26 تموز/يوليو 2018

أعلن الجيش المصري السبت أنّه قتل 19 عنصراً "تكفيريّاً" في إطار حملته ضدّ مجموعات مسلّحة ومتطرّفة في شمال سيناء.

وقال الجيش في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي إنّه "بناءً على معلومات استخباراتيّة تفيد بتواجد عناصر تكفيريّة بعدّة أوكار إرهابيّة في محيط مدن بئر العبد والشيخ زويّد ورفح بشمالي سيناء، قام أبطال القوات المسلّحة بتنفيذ عمليّتَين نوعيّتَين أسفرتا عن مقتل ثلاثة أفراد تكفيريّين شديدي الخطورة عثِر بحوزتهم على بنادق آليّة وقنابل يدويّة ودانات آر بي جي".

وأضاف البيان "كما قامت عناصر المهندسين العسكريّين باكتشاف وتدمير خمس عبوات ناسفة تمّت زراعتها لاستهداف قوّاتنا على محاور التحرّك".

وتابع أنّ القوّات الجوّية نفّذت أيضاً عدداً من "القصفات الجوّية المركّزة لعدّة تمركزات للعناصر التكفيريّة بعدد من البؤر الإرهابيّة، نتج عنها مقتل 16 عنصراً تكفيريّاً".

تواجه مصر منذ سنوات تصعيدا في أنشطة الإسلاميين المتطرفين في شمال سيناء تصاعدت حدّته بعد إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة.

وتقوم القوات المصرية منذ شباط/فبراير 2018 بحملة واسعة ضد مجموعات مسلحة ومتطرفة في المنطقة، وفي مناطق أخرى من البلاد.

ومنذ بدء الحملة، قتل قرابة 950 شخصا يشتبه في أنهم جهاديون وعشرات العسكريين، وفق إحصاءات الجيش.

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