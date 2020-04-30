هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أبريل, 2020 09:46 م

شرطي في نقطة تفتيش في مدينة العريش في شمال سيناء في 27 تموز/يوليو 2018

أعلن الجيش المصري الخميس سقوط 10 جنود بين قتيل وجريح في انفجار استهدف مركبتهم العسكرية المدرعة في منطقة شمال سيناء المضطربة.

وقال المتحدّث باسم الجيش تامر الرفاعي إنّ "عبوة ناسفة انفجرت الخميس بإحدى المركبات العسكريّة في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، ما أدّى إلى استشهاد ضابط وإصابة ضابط صف و8 مجنّدين".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.

وتواجه مصر منذ سنوات تمرّداً إسلامياً في شمال سيناء تصاعدت حدّته بعد إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة.

وفي شباط/فبراير 2018 أطلقت قوات الأمن المصرية، من الجيش والشرطة، حملة واسعة ضد مجموعات مسلحة ومتطرفة في أنحاء البلاد، خصوصا منها المتمركزة في شمال سيناء.

ومنذ بدء الحملة، قُتل أكثر من 840 شخصاً يشتبه في أنهم إرهابيون وأكثر من 60 عسكريا، وفق إحصاءات الجيش.

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