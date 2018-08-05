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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أغسطس, 2018 10:30 ص 05 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:30

آلية عسكرية في أحد شوارع العريش، عاصمة شمال سيناء حيث يخوض الجيش المصري حربا على "التكفيريين"، في 26 تموز/يوليو 2018 (afp_tickers)