الجيش المصري يعلن قتل 52 "تكفيريا" في سيناء
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آلية عسكرية في أحد شوارع العريش، عاصمة شمال سيناء حيث يخوض الجيش المصري حربا على "التكفيريين"، في 26 تموز/يوليو 2018(afp_tickers)
اعلن الجيش المصري في بيان الاحد قتل 52 "تكفيريا" في سيناء بشمال شرق البلاد في إطار عمليته العسكرية الواسعة ضد الارهاب.
وجاء في البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة "اسفرت عمليات +سيناء 2018 + خلال الأيام الماضية عن (..) القضاء على 39 فردا تكفيريا شديدي الخطورة، وبحوزتهم 5 بنادق آلية وكميات من الذخيرة ونظارة ميدان وعبوة ناسفة، بمناطق متفرقة بشمال ووسط سيناء".
وتابع أن "تنفيذ عملية نوعية بواسطة عناصر الأمن الوطني بالعريش أسفرت عن القضاء على 13 فردا تكفيريا شديد الخطورة".
وتم القبض على 49 "فردا تكفيريا شديدي الخطورة" بعد مداهمات مشتركة للقوات المسلحة والشرطة المدنية.
ومنذ أن أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعات اسلامية متطرفة في شمال ووسط سيناء أوقعت مئات القتلى من الجانبين.
وفي التاسع من شباط/فبراير بدأ الجيش المصري عملية عسكرية شاملة في شبه جزيرة سيناء، حيث يتركز الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية ضد قوات الأمن والمواطنين في البلاد.
وتستهدف العملية القضاء على الاسلاميين المتطرفين المسلحين او "التكفيريين"، كما يسميهم الجيش المصري، وأسفرت نتائجها حتى الان عن مقتل اكثر من 250 من "التفكيريين" وما يزيد على 30 جنديا، بحسب أرقام الجيش.
وقال بيان الاحد إن القوات الجوية تمكنت من "استهداف وتدمير 15 عربة محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولتها التسلل عبر الحدود الغربية (ليبيا)".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب