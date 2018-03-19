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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2018 09:07 ص 19 مارس 2018 - آخر تحديث - 09:07

صورة من وزارة الدفاع المصرية للمتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي في 9 شباط/فبراير 2018

أعلن الجيش المصري الاثنين عن مقتل 36 جهادياً وضابط وثلاثة جنود خلال خمسة ايام في إطار العملية التي يشنها ضد الجماعات الجهادية في سيناء.

وقال الجيش في بيان ان قوات الامن قضت على ثلاثين تكفيريا مسلحا خلال تبادل لاطلاق النار مع قوات المداهمات أثناء العمليات في شمال ووسط سيناء.

كما قتل ستة "عناصر تكفيرية" في اشتباك مع قوات الشرطة وتم تدمير "خلية إرهابية شديدة الخطورة"، بحسب البيان.

وخلال الأيام الخمسة الماضية "تم القبض على 345 فردا من بينهم عدد من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة والمطلوبون جنائيا"، وفقا للبيان.

واضاف البيان ان ضابطا وثلاثة مجندين قتلوا في الاشتباك، كما اصيب ثلاثة ضباط وخمسة مجندين.

ومنذ اطاح الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات شعبية ضده، تخوض قوات الامن المصرية وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات جهادية متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.

واواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرجح فوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 اذار/مارس المقبل، رئيس هيئة الاركان في القوات المسلحة اعادة فرض الامن في سيناء في غضون ثلاثة اشهر، مع استخدام "كل القوة الغاشمة".

وجاء هذا القرار بعد ايام من اعتداء استهدف مسجد الروضة في شمال سيناء موقعا اكثر من 300 قتيل، ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عنه.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب