الجيش النيجيري يصد هجوما جديدا لبوكو حرام على قاعدة عسكرية
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قنبلة القتها القوات الجوية النيجيرية ضد بوكو حرام في مايدوغوري في 27 نيسان/ابريل 2018(afp_tickers)
صد الجيش النيجيري هجوما جديدا لجماعة بوكو حرام الجهادية على قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا، وفق ما افاد الجيش ومصادر أمنية الخميس.
ونسب الهجوم الذي استهدف الاربعاء مدينة غاشيغار في اقليم موبار بولاية بورنو الى جناح بوكو حرام المرتبط بتنظيم الدولة الاسلامية.
والهجوم هو الاخير في سلسلة هجمات استهدفت قواعد عسكرية في شمال شرق نيجيريا وتثير تساؤلات عن القدرات التي لا تزال تحتفظ بها الجماعة رغم اعلان السلطات النيجيرية انها باتت في موقع ضعف.
وأكد الجيش النيجيري المعلومات على حسابه على موقع تويتر مساء الاربعاء.
وقال "تعرض ارهابيو بوكو حرام لهزيمة هذا المساء حين حاولوا التسلل الى مواقع الكتيبة 145 في غاشيغار"، مضيفا "لقد صدهم جنودنا ففروا بفضل القوة النارية المتفوقة لقواتنا".
ولم يتم الادلاء باي حصيلة تتعلق بالجيش او المهاجمين.
وقال مصدر عسكري في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو لفرانس برس ان "الارهابيين وصلوا في تسع شاحنات مزودة مدافع مضادة للطائرات وحاولوا دخول القاعدة".
وأضاف ان "الجنود خاضوا معركة شاقة ومنعوهم من الدخول"، لافتا الى انسحاب المتمردين بعد وصول تعزيزات جوية.
ومنذ تموز/يوليو، تعرضت تسع قواعد عسكرية على الاقل لهجمات وخصوصا في شمال ولاية بورنو قرب بحيرة تشاد.
وأسفر التمرد الجهادي في نيجيريا منذ تسعة أعوام عن 27 الف قتيل وتسبب بنزوح 1,8 مليون شخص.
وفي مواجهة أخرى الاربعاء، نصب الجهاديون كمينا لموكب مدني يواكبه الجيش بين مايدوغوري ومدينة ديكوا.
وتعرض الموكب لاطلاق نار في قرية كالتارام قرابة الساعة 13,00 (12,00 ت غ) فرد عليه الجنود قبل أن يصدوا المهاجمين.
وافاد عنصر في ميليشيا تقاتل المتمردين ان الهجوم اسفر عن اصابة ثمانية اشخاص.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب