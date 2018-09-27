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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 سبتمبر, 2018 11:02 ص 27 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:02

قنبلة القتها القوات الجوية النيجيرية ضد بوكو حرام في مايدوغوري في 27 نيسان/ابريل 2018 (afp_tickers)