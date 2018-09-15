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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 سبتمبر, 2018 02:19 م 15 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:19

كشميريون يلقون الحجارة خلال مواجهات في سريناغار في 16 حزيران/يونيو 2018

أعلنت قوات الامن أنها قتلت السبت في الجزء الهندي من كشمير خمسة اشخاص يشتبه بانتمائهم الى الحركة الانفصالية في هذه المنطقة التي تشهد تمردا على الحكومة المركزية في نيودلهي.

وتدفق مئات الاشخاص الى موقع في قرية كازيغوند شمال سريناغار، عاصمة ولاية جامو وكشمير الهندية، حيث كان الجيش الهندي يحاصر مجموعة من المتمردين.

وأفاد شهود أن المتظاهرين رشقوا الجنود بالحجارة لمساعدة المتمردين على الفرار، وقد قتل أحد المتظاهرين خلال هذه المواجهات.

بالمقابل، أعلنت شرطة كشمير أن جميع الاشخاص الذين قتلوا السبت ينتمون الى المنظمتين الاسلاميتين، حزب المجاهدين ولشكر طيبة، وأنهم متورطون في قتل عناصر من الشرطة وموظفين مصرفيين اثنين.

وأكدت الشرطة أن العملية "حققت نجاحا كبيرا".

وأوضحت أيضا أن القوات الهندية كانت تقوم بمهمة استطلاعية في المكان استنادا الى معلومات استخباراتية عندما اطلق المتمردون النار، فقامت قوات الامن بمحاصرة مكان تواجدهم.

وكان ثلاثة متمردين قتلوا الخميس واصيب 12 عنصرا من قوات الامن بجروح خلال مواجهات في قطاع رياسي في جنوب كشمير. كما قتل متمردان في اليوم نفسه في مدينة سوبور في شمال هذه المنطقة.

وتكثفت خلال الاشهر القليلة الماضية المواجهات بين الجيش والانفصاليين في ولاية كشمير الهندية، الولاية الهندية الوحيدة ذات الغالبية السكانية الاسلامية.

وتنقسم كشمير الى منطقتين هندية وباكستانية.

وتتهم الهند باكستان بتأجيج الحركة الانفصالية في القسم الذي تسيطر عليه في كشمير، الامر الذي تنفيه اسلام آباد بقوة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب