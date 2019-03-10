هذا المحتوى تم نشره يوم 10 مارس, 2019 08:40 م

لاب جزائريون يتظاهرون في ساحة البريد الكبرى وسط العاصمة الجزائرية في 10 آذار/مارس 2019 ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

قال الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الاحد أن الجيش والشعب الجزائريين يتقاسمان "ذات القيم" وتجمعهما "النظرة المستقبلية الواحدة"، في كلمة بدت أكثر تصالحا من خطابات سابقة منذ بداية حركة احتجاج لا سابق لها ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ومنذ 22 شباط/فبراير يتظاهر الجزائريون بكثافة في الشوارع للتعبير عن رفضهم لترشح بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 نيسان/ابريل في احتجاجات لم يسبق ان واجهها الرئيس الجزائري طوال 20 عاما في الحكم.

وأضاف قايد صالح وهو أيضا نائب وزير الدفاع في كلمة امام طلاب الكلية العسكرية، أن "الجيش الشعبي الوطني يفتخر بانه من صلب هذا الشعب الأبي والأصيل ويعتز بأنه يقاسمه ذات القيم وذات المبادىء".

وأكد قايد صالح الذي يعتبر من الدائرة المقربة من الرئيس بوتفليقة "تتجمع بين الشعب وجيشه (..) كل مقومات النظرة المستقبلية الواحدة لجزائر الغد".

وتابع "لا شك أن الجزائر محظوظة بشعبها ولا شك أيضا أن الجيش الوطني الشعبي هو أيضا محظوظ بشعبه".

وكان قايد صالح اعتبر نهاية شباط/فبراير الماضي أن الدعوات الى التظاهر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي "دعوات مجهولة مريبة تزعم أنها مع الديموقراطية" وتهدف الى "دفع الجزائريين نحو المجهول".

وفي بداية آذار/مارس انتقد أطرافا لم يسمهم "يزعجهم أن يروا الجزائر آمنة ومستقرة، بل يريدون أن يعودوا بها إلى سنوات الألم وسنوات الجمر"، في إشارة الى سنوات الحرب الأهلية الجزائرية (1992-2002).

وأضاف "إننا ندرك أن هذا الأمن المستتب، وهذا الاستقرار الثابت الركائز، سيزداد تجذرا وسيزداد ترسيخا"، و"سيبقى الجيش الوطني الشعبي ماسكا بزمام ومقاليد إرساء هذا المكسب الغالي الذي به استعاد وطننا هيبته".

وجاء في مقال في مجلة "الجيش" لشهر آذار/مارس "ما مرت به البلاد من محن وأزمات، أكد مدى تماسك الشعب مع جيشه وتلاحمهما وترابط مصيرهما وتوحد رؤيتهما للمستقبل،لأن كلاهما ينتميان لوطن واحد لا بديل عنه، وطن تعهدت قواتنا المسلحة على حفظه والذود عنه وحمايته من كل مكروه".

وعاد الرئيس بوتفليقة بعد ظهر الاحد الى الجزائر بعد اسبوعين امضاهما في مستشفى بسويسرا لاجراء "فحوصات طبية دورية".

وشهدت الجزائر الاحد استجابة متفاوتة لدعوة لاضراب عام، فيما تظاهر آلاف من طلاب الثانويات.

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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