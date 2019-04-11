هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أبريل, 2019 11:54 ص

لقطة مأخوذة عن الشاشة لوزير الدفاع السوداني أحمد بن عوف خلال إعلانه الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ابريل 2019

أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف الخميس "اقتلاع" نظام الرئيس عمر البشير واحتجاز الرئيس "في مكان آمن"، وذلك بعد أربعة أشهر من احتجاجات شعبية طالبت بتنحيه ورفض الامتثال لها.

وقال بن عوف في كلمة ألقاها عبر التلفزيون السوداني الرسمي "أعلن أنا وزير الدفاع اقتلاع ذلك النظام والتحفظ على رأسه في مكان آمن واعتقاله".

وانتقد بن عوف "عناد النظام" وإصراره خلال الأشهر الماضية على "المعالجات الأمنية" في مسألة الاحتجاجات الشعبية ضده.

كما أعلن "تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان"، مشيرا الى أن المجلس سيلتزم "تهيئة المناخ للانتقال السلمي للسلطة وبناء الأحزاب السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".

وأعلن بن عوف تعطيل العمل بدستور جمهورية السودان، مشيرا الى أنه سيتم وضع "دستور جديد دائم للبلاد" خلال الفترة الانتقالية، و"حل مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين وحل مجلس الوزراء". كما أعلن حلّ حكومات الولايات ومجالسها التشريعية.

وأعلن وزير الدفاع إغلاق أجواء البلاد "لمدة اربع وعشرين ساعة" والمداخل والمعابر الحدودية "حتى إشعار آخر".

كما أعلن "حالة الطوارىء لمدة ثلاثة اشهر وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساء الى الرابعة صباحا".

وأعلن أيضا "وقف إطلاق النار الشامل في كل أرجاء السودان" الذي يشهد نزاعات بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة في عدد من المناطق في البلاد، بينها دارفور في الغرب، و"اطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فورا".

وقال إن المجلس العسكري الانتقالي سيتولى مسؤولية تطبيق كل ذلك، داعيا المواطنين الى التعاون.

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