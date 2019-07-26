هذا المحتوى تم نشره يوم 26 يوليو, 2019 09:42 ص

ذكرت السلطات المحلية ورجال الاطفاء ان حرائق اجتاحت آلاف الهكتارات من المحاصيل والنباتات في عدد كبير من المناطق الفرنسية الخميس، بسبب الحر والجفاف.

وهذا ما حصل في النورماندي، المعروفة بمروجها الخضراء، في الوسط وفي الشمال وفي اللورين في الشرق.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال لودوفيك بيرات، الأمين العام المساعد لمديرية لواريه (وسط) "هذا وضع غير مسبوق في المديرية". واضاف "كنا توقعنا حرائق لكن ليس بهذا الحجم".

ففي حوالى الساعة 20،00 الخميس، اتى حريق على حوالى 500 هكتار من المزروعات خصوصا من القصب، و100 هكتار من الغابات، ووصلت النيران الى كيلومترين احيانا، كما ذكرت المديرية.

واضاف بيرات "مع الجفاف والحرارة المتراكمين، فإن أدنى شرارة تؤدي الى اندلاع النار".

واحترقت أيضا اربعة منازل من دون ان يسفر احتراقها عن سقوط ضحايا، وتم استنفار 250 رجل اطفاء.

وفي أور (غرب) حيث تجاوزت درجات الحرارة 42 درجة مئوية، "اتت الحرائق على حوالى 800 هكتار منذ الساعة 13,00"، كما ذكرت المديرية في بيان.

وطلبت تعزيزات على صعيد فرق الإطفاء من المديريات المجاورة.

واندلعت ايضا حرائق في منطقة اور-اي-لوار (وسط غرب)، حيث تأثر 1170 هكتارا من الحقول، واستُنفر 269 رجل اطفاء، كما اوضحت المديرية. وأغلق الطريق السريع بعد الظهر.

وقال أحد المختصين "إذا لم تكن موجة الحر هي السبب، فإنها تزيد بالتأكيد من خطورة الوضع. النباتات تجف بسرعة كبيرة". واضاف ان "حرائق القصب خطيرة والقمح الذي تعرض للحرائق جاف جدا. فأقل شرارة تؤدي الى اندلاع النيران".

بورز/س ع/غد

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