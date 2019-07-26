هذا المحتوى تم نشره يوم 26 يوليو, 2019 11:54 م

من العرض العسكري السنوي في طهران بحضور الرئيس حسن روحاني في 18 نيسان/ابريل 2019

أعلن الحرس الثوري الإيراني الجمعة ان احد عناصره وعددا من الافراد "المناوئين للثورة" قُتلوا في اشتباكات بغرب البلاد بالقرب من الحدود بين ايران والعراق.

ونقلت وكالة انباء فارس عن الحرس الثوري قوله ان دورية من الحرس "اشتبكت مع عناصر مجموعة ارهابية مناوئة للثورة في قضاء سرواباد" في غرب البلاد.

وقالت إن أحد عناصر الحرس الثوري "جرح وتوفي في طريقه إلى المستشفى".

وأضافت ان عناصر "معادين للثورة قُتلوا وجرحوا"، مشيرة الى ان "الاشتباك اسفر عن تدمير كمية كبيرة من الاسلحة والذخائر التي كانت بحوزة الارهابيين".

ولم يحدد الحرس الثوري عدد القتلى او ما اذا كان العناصر "المعادون للثورة" جزءًا من خلايا جهادية أو جماعات كردية معارضة للنظام الإيراني.

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