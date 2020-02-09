هذا المحتوى تم نشره يوم 09 فبراير, 2020 09:14 ص

الرئيس الاذربيجاني الهام علييف يقترع في الانتخابات الرئاسية في باكو في 11 نيسان/ابريل 2018

فاز الحزب الحاكم في اذربيجان بزعامة الرئيس إلهام علييف الاحد بغالبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية المبكرة، بحسب ما أظهرت استطلاعات الخروج، فيما دانت المعارضة ما وصفته بعملية تزوير واسعة.

وحصل حزب "اذربيجان الجديدة" على 69 مقعدا في البرلمان البالغ عدد مقاعده 125 مقعدا، بحسب استطلاعين للرأي عند مراكز الاقتراع.

ورغم أن الحزب الحاكم، الذي لم يواجه الكثير من التحديات من المعارضة، وعد بأن تكون الانتخابات ديموقراطية، إلا أن أحزاب المعارضة اتهمت الحكومة بالحد من قدرتها على القيام بحملات انتخابية، وقاطعت العديد من الأحزاب الانتخابات.

وقال عريف غادجيلي من حزب "مساواة" المعارض لوكالة فرانس برس "الانتخابات مزورة تماما"، منددا بادلاء الناخب الواحد بأكثر من صوت وتعدد عمليات الاقتراع للشخص الواحد.

وكان يفترض أن تنظم الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر 2020. لكن في كانون الأول/ديسمبر صوت النواب على حل البرلمان بعد أسابيع على استقالة رئيس الوزراء.

ورأى خبراء أن الهدف هو استبدال الحرس القديم للنظام واختيار جيل جديد والرد بذلك بالحد الأدنى على الاستياء الناجم عن التباطؤ الاقتصادي.

وفي حين قال رئيس اللجنة الانتخابية، في وقت سابق، إنّ "كل الشروط" متوافرة من أجل إتمام انتخابات "حرة ونزيهة"، ندد المعارض غولاغا اصلانلي في حديث إلى فرانس برس ب"الانتهاكات الانتخابية الواسعة". وأشار إلى وجود صناديق اقتراع غير شفافة وتسمح فتحاتها بإدخال أكثر من ورقة.

ولفت هذا المعارض المنتمي إلى حزب "المساواة" إلى "عراقيل" وضغوط على المراقبين، وأيضاً إلى مشاكل مع بعض اللوائح "التي تظهر فيها أسماء أشخاص متوفين".

وفي باكو، أظهر فيديو الرئيس إلهام علييف متجهاً إلى التصويت برفقة عائلته. ويقود علييف هذه الدولة السوفياتية السابقة بيد من حديد، منذ أن خلف والده المتوفى في 2003.

وقال إيلغار قاسيموف (58 عاما) سائق سيارة الأجرة عند الإدلاء بصوته في باكو "وحدها المعارضة تهتم بمشاكل الناس العاديين".

أما فافا اليكبيروفا المدرسة التي تبلغ من العمر 43 عاما فقد صوتت للسلطة "من أجل مستقبل أفضل".

وقال المحلل أنار ماميدلي إنّ غضب الأذربيجانيين يتزايد في هذا البلد الذي يضم تسعة ملايين نسمة.

وأذربيجان التي تعتمد إلى حد كبير على صادراتها النفطية، تأثرت بتراجع أسعار الذهب الأسود. وبعد انخفاض الأسعار في 2014، خسرت العملة الوطنية نصف قيمتها وشهدت البلاد انكماشا وتضخما يتجاوز 10 بالمئة. لكن الوضع استقر وبات النمو يتراوح بين واحد واثنين بالمئة.

- سيطرة بلا منازع -

ويريد علييف الاحتفاظ بالسلطة بلا منازع كما تقول المعارضة. وقد عين زوجته مهربان في منصب النائب الأول للرئيس في شباط/فبراير 2017، ويُنظر إلى ابنهما حيدر وهو في العشرينات من العمر، على أنه الخليفة المحتمل لوالده.

ومقابل انتقادات المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، يشيد أنصار الرئيس به، معتبرين أنه حوّل بفضل عائدات المحروقات، أذربيجان إلى قوة مستقلة في مجال الطاقة وقام بتحديث البلاد.

وأكدت القيادية في حزب الرئيس بهار مورادوفا أن السلطات ستفعل ما بوسعها "لتكون الانتخابات شفافة وحرة وتجري في اجواء ديموقراطية".

ورفضت المعارضة هذه التأكيدات. وقال علي كريملي، زعيم الجبهة الشعبية التي تقاطع الاقتراع، "لا يتوافر الحد الأدنى من الشروط في أذربيجان لتنظيم انتخابات ديموقراطية".

واتهم معارض آخر، عيسي غمبر من حزب "مساواة"، السلطات بأنها "زورت بالكامل" عمليات الاقتراع السابقة، ومفوضية الانتخابات بأنها تخضع لسيطرة السلطات، مثل شبكات التلفزيون.

وندد بالقيود القاسية جدا المفروضة على حق التظاهر في أذربيجان حيث "يتم توقيف الناس ومحاكمتهم".

ويتنافس أكثر من 1300 مرشح من 19 حزبا على 125 مقعدا في البرلمان الذي يتألف من مجلس واحد، ويسمى المجلس الملي.

ومنذ وصول إلهام علييف إلى السلطة، لم تعتبر بعثات المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا اي انتخابات في أذربيجان ديموقراطية وحرة. وستنشر الأحد 350 مراقبا في البلاد.

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