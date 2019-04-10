هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أبريل, 2019 09:02 ص

أنصار الرئيس السوداني عمر البشير يهتفون شعارات خلال مسيرة مؤيدة له في الخرطوم بتاريخ 9 كانون الثاني/يناير 2019

دعا أنصار الرئيس السوداني عمر البشير للخروج في مسيرة مؤيدة له في الخرطوم الخميس، وفق ما أفاد حزبه، في وقت واصل آلاف المتظاهرين اعتصامهم خارج مقر القيادة العامة للجيش لليوم الخامس على التوالي مطالبين بتنحيه.

وجاء في بيان صدر عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في وقت متأخر الثلاثاء أن "المكتب القيادي للمؤتمر الوطني يدعم مبادرة قوى الحوار الوطني لتنظيم مسيرة حاشدة يراها الجميع الخميس"، داعيا أعضاءه في أنحاء ولاية الخرطوم للمشاركة.

ونقل البيان عن رئيس الحزب المكلف أحمد هارون قوله "أدعو (...أعضاء) المؤتمر الوطني في كل أنحاء ولاية الخرطوم للمشاركة في المسيرة لإظهار أن هناك قوى اجتماعية وسياسية حريصة على سلام وأمان واستقرار السودان".

وسلم البشير سلطاته كزعيم الحزب إلى هارون في آذار/مارس في إطار تغييرات في المناصب العليا في الدولة أعلن الرئيس عنها في مسعى لمنع تفاقم الحركة الاحتجاجية التي اندلعت ضد حكمه في كانون الأول/ديسمبر.

وتشكل حزب المؤتمر الوطني بعد عدة أعوام من وصول البشير إلى السلطة عبر انقلاب دعمه الإسلاميون عام 1989.

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