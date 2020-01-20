هذا المحتوى تم نشره يوم 20 يناير, 2020 12:47 م

دوروثي ماكير زوجة الجهادي الفرنسي جان ميشال كلان، أثناء انتظارها مع أربعة من أطفالها الخمسة في نقطة فرز لقوات سوريا الديموقراطية قرب بلدة الباغوز بعد خروجها في 5 شباط/فبراير 2019 من جيب تنظيم الدولة الإسلامية المحاصر في شرق سوريا

أعلن اليمين الشعبوي في النروج الاثنين استقالته من الائتلاف اليميني الحاكم احتجاجاً على إعادة زوجة جهادي من سوريا مع طفليها إلى البلاد الأسبوع الماضي.

وتحرم استقالة "حزب التقدم" المناهض للهجرة الحكومة من غالبيتها البرلمانية، لكنها لا تعني بالضرورة انهيار الائتلاف الذي يرأسه المحافظون بقيادة رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ.

وقالت رئيسة "حزب التقدم" سيف جينسين التي تشغل حالياً منصب وزيرة المالية خلال مؤتمر صحافي "لقد طفح الكيل".

ويأتي الإعلان بعد إعادة امرأة تبلغ من العمر 29 عاماً مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية مع طفليها، أحدهما مصاب بمرض شديد، إلى النروج لأسباب إنسانية.

ولم يعارض "حزب التقدم" إعادة الطفلين لكنه رفض إعادة الأم. غير أن الأحزاب الثلاثة الأخرى في الائتلاف تجاهلت اعتراضاته، وقبلت بإعادة الثلاثة بصورة استثنائية إلى البلاد، معتبرةً أنها الطريقة الوحيدة لإنقاذ حياة الطفل البالغ من العمر خمس سنوات.

وأفادت جينسين "أعلنا باستمرار عن استعدادنا لإعادة الطفلين البريئين، لكننا لن نساوم مع أشخاص انضموا إلى تنظيمات إرهابية ويعملون بنشاط لتدمير القيم التي قامت عليها النروج".

ويستنكر "حزب التقدم" أيضاً عدم اتخاذ مواقفه بعين الاعتبار داخل الائتلاف، علماً أنه يسجل تراجعاً في استطلاعات الرأي، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في أيلول/سبتمبر 2021.

وتتهم النروجية الباكستانية بالانتماء إلى تنظيمي جبهة النصرة والدولة الإسلامية الجهاديين، وكانت محتجزة في مخيم الهول الخاضع سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا. وأوقفت الجمعة لدى وصولها في مطار أوسلو.

وتنفي المرأة التهم الموجهة إليها، مؤكدةً أنها كانت محتجزة رغماً عنها في سوريا.

ووضعت الاثنين قيد الحجز الاحتياطي لأربعة أسابيع. ونقل ولداها، الصبي البالغ من العمر خمس سنوات وفتاة تبلغ ثلاثة أعوام، المولودين من مقاتلين جهاديين مختلفين، إلى المستشفى.

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