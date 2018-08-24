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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أغسطس, 2018 02:59 ص 24 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 02:59

وزير الخزانة الاسترالي الذي انتخب رئيسا للحكومة سكوت موريسون (وسط) عند وصوله إلى اجتماع الحزب الليبرالي في كانبيرا في 24 آب/اغسطس 2018 (afp_tickers)