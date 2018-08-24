الحزب الليبرالي الاسترالي ينتخب سكوت موريسون رئيسا للحكومة وزراء
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وزير الخزانة الاسترالي الذي انتخب رئيسا للحكومة سكوت موريسون (وسط) عند وصوله إلى اجتماع الحزب الليبرالي في كانبيرا في 24 آب/اغسطس 2018(afp_tickers)
أعلن الحزب الليبرالي الاسترالي أنه اختار الجمعة وزير الخزانة سكوت موريسون ليكون رئيس الوزراء الجديد لاستراليا، وذلك بعد "انقلاب" داخل الحزب ضد رئيس الوزراء مالكولم ترنبول.
وقالت ممثلة للحزب الليبرالي نولا مارينو إن "المرشح الذي تم اختياره هو سكون موريسون"، موضحة أنه "فاز في التصويت ب45 ثوتا مقابل أربعين صوتا لبيتر داتون".
ويشكل اختيار موريسون حليف ترنبول، ضربة قاسية لوزير الداخلية السابق بيتر داتون الذي قاد التمرد على رئيس الحكومة.
وخاضت وزيرة الخارجية جولي بيشوب حليفة ترنبول أيضا المنافسة على رئاسة الحزب لكنها خرجت من الجولة الاولى للتصويت.
وقالت نولا مارينو إن وزير البيئة والطاقة جوش فريدنبرغ انتخب نائبا لموريسون.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب