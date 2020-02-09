هذا المحتوى تم نشره يوم 09 فبراير, 2020 11:36 ص

أَشخاص كانوا عالقين في مركز تجاري في ناخون راتشاسيما يركضون بعد أن أنقذتهم فرق كوماندوس تايلاندية في 9 شباط/فبراير 2020

حمل مئات التايلانديين الأحد الشموع وكتبوا التعازي بينما رتّل رهبان الصلوات خلال تجمّع مساء الأحد لتكريم 29 شخصًا قتلوا في عملية إطلاق نار "غير مسبوقة" نفّذها جندي.

وبعد ليلة طويلة شهدت تبادل إطلاق نار وهرب حشود من المركز التجاري الذي شهد المجزرة، قتلت القوات الخاصة المهاجم عند الفجر، ووضعت حدا لـ17 ساعة حبست خلالها البلاد أنفاسها.

وصرح حاكم المنطقة للصحافيين ان عدد القتلى بمن فيهم المهاجم، بلغ 29 قتيلا، بينما جُرح العشرات.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي برايوت شان-أو-شا الأحد انه من بين القتلى مدنيdن -- أصغرهم فتى في الثالثة عشرة من العمر --، وافرادا من قوات الأمن طاردوا الجندي الذي كان غاضبا بسبب نزاع حول ديون.

وأضاف أمام مستشفى ناخون راتشاسيما الذي نُقل إليه ضحايا إطلاق النار وبينهم مصابون بجروح خطيرة "إنه أمر غير مسبوق في تايلاند وأريد أن تكون هذه آخر أزمة من هذا النوع نشهدها".

وكتب المشاركون في التجمع رسائل على اوراق بيضاء وضعت على الأرض من بينها "تذكروا الى الابد" و"اتمنى لكم حياة جيدة في الآخرة".

وقال برايوت، قائد الجيش السابق، ان دافع الجندي هو "مشكلة شخصية" بسبب بيع منزل.

وبدأت المواجهات مع الجندي بعد ظهر السبت بالقرب من ثكنات عسكرية، ونقلها المهاجم على مدى ساعات عديدة على منشورات على فيسبوك.

واستخدم جاكرابانث ثوما وهو شاب برتبة ضابط صف في الجيش رشاشا من نوع "ام 60" وبندقية هجومية وذخائر سرقها من قاعدته العسكرية وهي من الأكبر في تايلاند. كما استولى على آلية عسكرية.

وأوضح برايوت ان المهاجم تغلب على عناصر الأمن عند ترسانة الثكنة العسكرية مؤكدا "لم يكن هناك إهمال. لا نترك مستودع الترسانة بلا مراقبة وكان لدينا حراس لها".

وتحصن المهاجم داخل المجمّع التجاري "ترمينال 21" في مدينة ناخون راتشاسيما - المعروفة أيضاً باسم كورات طوال الليل وبحيازته أسلحة هجومية سرقها من ثكنته.

وطوال الليل سمع تبادل إطلاق النار وتم إجلاء أشخاص من المبنى في مجموعات صغيرة.

وبعث المحتجزون في المركز التجاري بسيل من الرسائل لاصدقائهم وافراد عائلاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في غرف التخزين والحمامات التي اختبأوا فيها بينما كان الجندي المسلح يجوب المركز التجاري.

وأظهر صور كاميرات المراقبة جاكرابانث ثوما وهو يحمل رشاشه على كتفه ويرتدي الزي القتالي الكامل، ويجوب طوابق المركز التجاري الخالية.

تحدث معظم الذين تم إجلاؤهم عن يوم عادي للتسوق السبت في مركز تجاري، تحول إلى جحيم.

وقالت سوتياني أونشالي (48 عاما) "الأمر كان أشبه بحلم. أنا سعيدة لبقائي على قيد الحياة"، موضحة أنها اختبأت في المراحيض عندما سمعت إطلاق النار.

وروى مدرس فيليبيني ألدرين باليكينغ لوكالة فرانس برس أن موظفين قاموا بنقله إلى مكان آمن وراء محل صغير في بداية إطلاق النار. وقال "بقينا هناك ست ساعات طويلة. ما زلت تحت تأثير الصدمة".

وكان عشرات الأشخاص يحاولون الفرار عندما سيطرت الشرطة وجنود ملثمين ومسلحين ببنادق هجومية على الطابق الأرضي بعد تبادل لإطلاق النار وبدأت إخلاء المبنى في مجموعات صغيرة.

- "كفيلم رعب" -

تحدث شاناتيب سومساكول (33 عاما) عن فراره وزوجته وابنتهما البالغة 3 أعوام، وقال "لقد عم الذعر المكان. كان الأمر اشبه بفيلم رعب".

واضاف "قفز الناس على دراجاتهم النارية وفروا في جميع الاتجاهات".

وبعد ساعات قتل مطلق النار وشوهدت مجموعة من قناصة القوات الخاصة وهم يخرجون من المبنى مبتسمين.

وبث المسلح عملية اطلاق النار من خلال فيسبوك بدءا من الهجوم على ثكنات الجيش وحتى هجومه على المركز التجاري.

وبدأت المجزرة قبيل مساء السبت في ناخون راتشاسيما في قاعدة عسكرية قتل فيها ثلاثة أشخاص، في مقر إقامة ضابط أول ثم في الثكنة التي سرق منها الجندي أسلحة وآلية عسكرية للتوجه إلى وسط المدينة.

واستخدم الجندي الاسلحة المسروقة لارتكاب المجزرة في وسط المدينة.

وخلال اليوم نشر تسجيلات فيديو وصورا له وكتب رسائل عديدة على صفحته على موقع فيسبوك بينها "هل يجب علي الاستسلام؟" و"لا أحد يفلت من الموت".

وفي تسجيل فيديو حذف بعد ذلك، يقول جاكرابانث ثوما وهو يعتمر قبعة عسكرية ويصور نفسه في سيارة جيب "أنا متعب (...) لم أعد قادرا على الضغط على الزناد".

ووضع صورا لرجل يضع قناع تزلج ويحمل مسدسا أيضا.

وصرح وزير الاقتصاد الرقمي التايلاندي بودهيبونغسي بوناكانتا أنه اتصل بالمسؤولين المحليين في فيسبوك للابلاغ عن ذلك النشاط.

وصرح لفرانس برس "اعتقد أن هذه ربما تكون المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في تايلاند وتسبب في الكثير من المشاكل".

وقال ناطق باسم فيسبوك لفرانس برس إن شبكة التواصل الاجتماعي "أغلقت حساب مطلق النار وستزيل كل محتوى غير قانوني على علاقة بهذا الهجوم ما إن نعلم به".

والمملكة واحدة من أكثر دول العالم التي تنتشر فيها الأسلحة.

وقد أثارت حوادث إطلاق نار عديدة في محاكم العام الماضي قلقا في هذا الشأن في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.

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