هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2020 09:51 ص

إيرانيات في منظمة الباسيج يصنعن كمامات واقية من فيروس كورونا المستجد في مسجد في طهران في الخامس من نيسان/أبريل 2020

أعلنت السلطات الإيرانية الخميس عن 117 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ما يرفع إلى 4110 وفاة الحصيلة الرسمية في هذا البلد الذي يعد من الأكثر تأثرا بوباء كوفيد-19.

غير أن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهنبور أشار إلى أن الأرقام الأخيرة المعلنة تشير إلى توجه نحو تراجع في عدد الإصابات الجديدة.

وقال جهنبور خلال مؤتمره الصحافي اليومي "رصدنا 1634 إصابة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 66220 إصابة".

وبلغت الحصيلة اليومية التي أعلنتها إيران الأربعاء 121 وفاة و1997 إصابة.

وأشاد المتحدث بالشعب الإيراني لالتزامه بتعليمات السلطات الصحية الرامية إلى مكافحة تفشي الفيروس.

وقال "إننا مدينون بتراجع عدد الإصابات بالمرض لمشاركة شعبنا العزيز والتزام" العاملين في المجال الصحي.

وإيران التي أعلنت أولى الإصابات بالفيروس في 19 شباط/فبراير في مدينة قم بوسط البلاد، هي البلد الأكثر تضررا جراء وباء كوفيد-19 في الشرق الأوسط.

لكن بعض الجهات الخارجية تشكك في صحة الارقام الرسمية وتشتبه بأن الحصيلة الفعلية أعلى.

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