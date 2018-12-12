الحكم بالسجن ثلاثة أعوام على محامي ترامب السابق مايكل كوهين

هذا المحتوى تم نشره يوم 12 ديسمبر, 2018 05:05 م

مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الاميركي دونالد ترامب في محكمة فدرالية في نيويورك في 12 كانون الأولا/ديسمبر 2018

شن مايكل كوهين المحامي السابق لدونالد ترامب هجوماً لاذعا على الرئيس الأميركي، قبيل أصدار محكمة فدرالية عليه حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات الاربعاء بعد إدانته بجرائم عدة.

وقال كوهين أثناء طلبه تخفيف الحكم عليه من القاضي الأميركي وليام بولي الثالث "لقد كان عملي التغطية على أفعاله القذرة".

وأضاف كوهين (52 عاما) أنه يتحمل مسؤولية جرائمه "ومن بينها تلك التي يمكن أن تورط رئيس الولايات المتحدة".

وطالب محامو كوهين بعدم سجنه بعدما أقر بذنبه في قضية التهرب الضريبي والادلاء بشهادات كاذبة لمؤسسة مالية، والحصول على مساهمات غير قانونية للحملة الانتخابية الرئاسية، والإدلاء بإفادات كاذبة للكونغرس.

ولكن القاضي بولي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.

ومن بين التهم الموجهة إلى كوهين دفع أموال لامرأتين "مقابل سكوتهما" بعدما هددتا في اثناء حملة انتخابات الرئاسة بالإعلان أن ترامب أقام علاقة جنسية معهما.

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