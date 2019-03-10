هذا المحتوى تم نشره يوم 10 مارس, 2019 07:35 م

أشخاص يقفون فوق انقاض منزل الفلسطيني عاصم البرغوثي الذي تتهمه إسرائيل بقتل جنديين في الضفة الغربية، والواقع في قرية كوبر في 7 آذار/مارس 2019

حكمت محكمة عسكرية الأحد على ثلاثة عسكريين إسرائيليين بالسجن لقيامهم بأعمال عنف ضدّ معتقلين فلسطينيين، بحسب بيان صادر عن الجيش.

وأورد البيان أن "المحكمة العسكرية حكمت على ثلاثة عسكريين مدانين بأعمال عنف شديدة بحقّ معتقلين فلسطينيين".

واعترف العسكريون بالأفعال وبمهاجمتهم وجرحهم لمعتقلين فلسطينيين، بعد وقت قصير من هجوم قتل فيه عسكريان إسرائيليان في الضفة الغربية المحتلة برصاص فلسطيني في كانون الأول/ديسمبر 2018.

وقتل في 13 كانون الأول/ديسمبر عسكريان إسرائيليان بالرصاص عند موقف حافلات على الطريق الرئيسية في الضفة الغربية على مقربة من رام الله، وفي منطقة تتجاور فيها المستوطنات الإٍسرائيلية مع القرى الفلسطينية.

وحكم على العسكريين الثلاثة بالسجن ستة أشهر ونصف شهر، بحسب البيان.

وهدمت القوات الإسرائيلية الخميس في الضفة الغربية المحتلة منزل فلسطيني متهم بأنه مرتبط بالهجوم الذي قتل فيه العسكريان، وبهجوم آخر أيضاً في كانون الأول/ديسمبر، قتل فيه رضيع.

واندلعت أعمال عنف إثر هجمات كانون الأول/ديسمبر في الأراضي المحتلة.

ويتعايش 400 ألف مستوطن إسرائيلي مع 2,5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية.

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