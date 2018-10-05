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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أكتوبر, 2018 06:15 ص 05 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 06:15

صورة من أرشيف 26 أيلول/سبتمبر 2012 للرئيس الكوري الجنوبي آنذاك لي ميونغ-باك (afp_tickers)