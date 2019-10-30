هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أكتوبر, 2019 06:56 م

الفلسطيني محمد حلس خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق مدينة غزة في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2019

حكم على جندي إسرائيلي بثلاثين يوما من الأعمال ذات المنفعة العامة لإطلاقه النار بدون إذن على فتى فلسطيني قتل خلال تظاهرة على الحدود مع قطاع غزة، على ما أعلن الجيش الأربعاء.

وقتل عثمان رامي حلس (15 عاما) برصاص الجيش الاسرائيلي في 13 تموز/يوليو خلال مواجهات دارت بين متظاهرين كانوا يشاركون في إحدى مسيرات العودة والقوات الإسرائيلية قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة واسرائيل شرق مدينة غزة، كما أعلنت وزارة الصحة في القطاع المحاصر.

وأمر الجيش الإسرائيلي لاحقا بإجراء تحقيق حول ظروف الحادث.

وخلص التحقيق إلى أن الجندي الإسرائيلي الذي لم تكشف هويته "أطلق النار في اتجاه مشاغب فلسطيني كان يتسلق السياج بين إسرائيل وقطاع غزة" وذلك "بدون الحصول على الإذونات اللازمة من رؤسائه".

وأدين الجندي بأنه "عرض للخطر" الفلسطيني ولكن بدون أن يكون تسبب بوفاته، إذ رأى التحقيق أنه لا يمكن إثبات "علاقة سببية" مباشرة بين إطلاق النار على الفتى ومقتله.

وبعد إبرام اتفاق مع المحكمة أقر بموجبه بذنبه، حكم على الجندي بثلاثين يوما من الأشغال ذات المنفعة العامة ضمن الجيش، مرفقة بستين يوما إضافيا مع وقف النفاذ. كما خفضت رتبته.

ومنذ آذار/مارس 2018، تشهد الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة تظاهرات أسبوعية تتخللها مواجهات يطالب المشاركون فيها برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين الى الأراضي التي هجروا منها منذ العام 1948.

ومذاك، قتل 311 فلسطينياً على الأقل بنيران إسرائيلية، فيما قتل ثمانية إسرائيليين.

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