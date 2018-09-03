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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 سبتمبر, 2018 04:03 ص 03 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 04:03

الشرطة تقتاد الصحافي وا لون (وسط) الى السجن بعد صدور الحكم بحقه في بورما في 3 ايلول/سبتمبر.

حكم على اثنين من صحافيي وكالة رويترز الاثنين بالسجن سبع سنوات بتهمة "المساس باسرار الدولة" بعدما أجريا تحقيقا حول مجزرة بحق الروهينغا المسلمين ارتكبها الجيش في بورما، في ختام محاكمة مست بشكل إضافي بهيبة مستشارة الدولة اونغ سان سو تشي.

وقد اثارت هذه القضية موجة تنديد لدى المجموعة الدولية باعتبارها اعتداء على حرية الاعلام.

وقال القاضي يي لوين امام الحضور الذي ضم صحافيين ودبلوماسيين "لقد حكم عليهما بالسجن سبع سنوات لكل منهما بتهمة المساس باسرار الدولة".

والصحافيان هما وا لون (32 عاما) وكياو سوي أو (28 عاما) وقد أوقفا في كانون الأول/ديسمبر 2017 إذا أدينا بحيازة وثائق سرية مرتبطة بعمليات أمنية في ولاية راخين (شمال غرب بورما) التي شهدت حركة نزوح كثيفة للروهينغا إثر حملة عسكرية.

وسارعت الامم المتحدة الى المطالبة بالافراج عن الصحافيين.

وقال نوت اوستبي ممثل الامم المتحدة في بورما بعيد النطق بالحكم "نواصل المطالبة بالافراج عنهما".

وأضاف أن "وا لون وكياو سوي أو يجب ان يسمح لهما بالعودة الى عائلتيهما ومواصلة عملهما كصحافيين".

وكان الصحافيان يحققان في مجزرة راح ضحيتها عشرة من مسلمي الروهينغا في قرية اين دين بولاية راخين العام الماضي خلال عملية عسكرية استهدفت مسلحين روهينغا.

وبعد أيام على توقيف الصحافيين، اعترف الجيش بأن جنودا وقرويين بوذيين قتلوا بدم بارد أسرى من الروهينغا في الثاني من إيلول/سبتمبر 2017. وحكم على سبعة عسكريين بالسجن عشرة أعوام في إطار هذه القضية.

ودفعت الحملة العسكرية التي شنها الجيش بنحو 700 ألف عنصر من الروهينغا الى الفرار الى بنغلادش المجاورة.

ونفى الصحافيان التهمة مشددين على انهما كانا يؤديان عملهما في القاء الضوء على عمليات القتل خارج اطار القضاء.

وقالا انهما تلقيا دعوة الى العشاء من قبل الشرطة التي سلمتها وثائق قبل ان يتم توقيفهما اثناء مغادرتها المطعم بتهمة حيازة مواد مصنفة سرية.

لكن القاضي يي لوين لم يتأثر بافادتهما.

وقال القاضي امام المحكمة "يبدو ان المتهمين ارادا الاساءة لمصالح الدولة وبالتالي هما مذنبان بموجب قانون اسرار الدولة".

وأضاف "لقد حكم عليهما بالسجن سبع سنوات لكل منهما".

ونقل الصحافيان وهما بورميان الى السجن بعد صدور الحكم.

ونشر الجيش روايته للاحداث في قرية اين دين حيث أقر بان عشرة رجال من الروهينغا قتلوا اثناء الحجز.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب