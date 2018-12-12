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وظائف رئيسية

الحكومة الإسبانية تعلن رفع الحد الأدنى للرواتب 22%

رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر في مراكش في 10 كانون الأول/ديسمبر 2018

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أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الاربعاء انه سيزيد بمرسوم الحد الأدنى للأجور بنسبة 22٪، خلال جلسة لمجلس الوزراء في 21 كانون الأول/ديسمبر ستعقد في برشلونة.

وقال سانشيز أمام النواب إن "المجلس سيوافق في 21 كانون الأول/ديسمبر على رفع الحد الأدنى للأجور". وأضاف أن الزيادة ستدخل حيز التطبيق "ابتداء من 2019" وستشكل "أهم زيادة منذ 1977".

وباعلانه أنه سيرفع بمرسوم راتب الحد الأدنى الشهري من 858 يورو الى 1050 يورو، يعمد بيدرو سانشيز الى تمرير تدبير أساسي من مشروعه لميزانية 2019، ولا يتوافر له في هذا الوقت الدعم الضروري لإقراره بالتصويت في البرلمان.

وبموجب مشروع الموازنة المنشور في بداية تشرين الأول/اكتوبر، سيكلف هذا التدبير الدولة 340 مليون يورو. وقد انتقدته المعارضة اليمينية بقسوة.

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