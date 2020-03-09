هذا المحتوى تم نشره يوم 09 مارس, 2020 08:49 م

دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مساء الإثنين مواطنيه إلى "تجنّب التنقلات" بين مناطق البلاد وفرض حظراً على التجمّع، وذلك في محاولة لمكافحة التفشّي السريع لفيروس كورونا المستجدّ.

وبلهجة حازمة قال كونتي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقرّ الحكومة "سأوقّع مرسوماً يمكن تلخيصه بالآتي: +ألازم منزلي+. لن تعود هناك +منطقة حمراء في شبه الجزيرة+ (...) إيطاليا بأسرها ستصبح منطقة محميّة".

وأضاف "لم يعد هناك وقت لإهداره. الأرقام تخبرنا أنّ هناك ارتفاعاً كبيراً في أعداد المصابين وفي أعداد الراقدين في المستشفيات في أقسام العناية الفائقة وللأسف في أعداد الموتى أيضاً. علينا أن نغيّر عاداتنا. عليها أن تتغيّر الآن".

وأوضح رئيس الوزراء أنّه لهذا السبب "قررت أن أعتمد فوراً إجراءات أكثر قسوة وأشدّ فعالية".

وهذه التدابير الجذرية، التي لم تتّضح في الحال الطريقة التي ستعتمد لتطبيقها، سيتم تفصيلها في المرسوم الذي سيدخل حيّز التنفيذ الثلاثاء في عموم أنحاء إيطاليا، ثاني دولة في العالم بعد الصين من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس (أكثر من تسعة آلاف مصاب توفي منهم 463 شخصاً).

غير أنّ كونتي لفت إلى أنّ هذه التدابير لن تشمل "الحدّ من وسائل النقل المشترك، وذلك لضمان استمرارية" النشاط الاقتصادي في البلاد "ولتمكين الناس من الذهاب إلى أعمالهم".

وأضاف أنّ المدارس والجامعات المغلقة في سائر أنحاء البلاد لغاية 15 الجاري ستظل على هذا الحال لغاية 3 نيسان/أبريل المقبل.

كما أعلن كونتي تعليق دوري كرة القدم الايطالي.

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